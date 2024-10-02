新华社布鲁塞尔10月1日电（记者张兆卿 周玥）欧盟“哥白尼海洋服务”计划9月30日发布的《海洋状况报告》显示，受人类活动造成的温室气体排放影响，全球海洋正加速变暖，自2005年以来，其变暖速率接近翻了一番。

报告显示，过去20年里，全球海洋变暖速率从0.58瓦特每平方米增至1.05瓦特每平方米，这不仅会影响海洋及其中生物，还会对地球气候系统产生影响。

这是2024年6月22日在挪威斯瓦尔巴群岛拍摄的冰山。新华社记者 赵丁喆 摄

报告指出，过去40年来，强烈和极端的海洋热浪在发生频率、持续时间、强度和地理分布上均有所增加。2023年，全球22%的海洋表面经历了至少一次严重至极端的海洋热浪事件。海洋热浪不仅会导致海洋生物多样性降低，还可能影响粮食安全和人们的生计。

报告还指出，2023年全球极地地区海冰面积创下有记录以来最低值。自1979年以来，北极地区海冰面积损失了近220万平方公里。此外，2023年南极冬季海冰面积约为1680万平方公里，是自1979年卫星观测以来的最低值。这比1993年至2010年的南极冬季海冰面积平均值少了190万平方公里，大约相当于3个法国的面积。

“哥白尼海洋服务”计划由欧盟委员会资助，在全球和区域范围内提供关于海洋状况的权威信息，旨在服务于欧盟与海洋治理有关的政策和国际法律协议等，同时满足社会对全球海洋知识的需求。

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