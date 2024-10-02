新华社北京10月1日电 涉嫌刺杀美国共和党籍前总统唐纳德·特朗普未遂的美国男子瑞安·劳思9月30日在一场联邦法院听证会上对所受五项指控均不认罪。

7月18日，美国前总统特朗普在密尔沃基的共和党全国代表大会上发表演讲。新华社记者李睿摄

据路透社报道，劳思当天身着囚服、戴手铐在佛罗里达南区联邦地区法院参加听证会。法官布鲁斯·莱因哈特问他是否知晓指控罪名时，劳思回答：“是。”随后，劳思的代理律师启动无罪辩护。

美国司法部先后于9月16日和24日两次对劳思提起共五项罪名指控，包括“行刺一名主要总统候选人未遂”“持有枪支以助长暴力”“袭击联邦政府官员”。若行刺总统候选人未遂罪名成立，劳思将面临终身监禁。

据美联社报道，案件后续将由佛罗里达南区联邦地区法院法官艾琳·坎农审理。坎农2020年在特朗普任总统期间就职，今年7月以程序不当为由，驳回针对特朗普所涉“密件风波”的联邦刑事诉讼起诉。

劳思现年58岁，来自夏威夷州，9月15日携步枪在佛州棕榈滩县西棕榈滩市特朗普国家高尔夫球俱乐部球场外蹲守近12小时，未及开枪就被联邦特勤局特工发现。他弃枪后驾车逃跑，大约40分钟后在邻县被抓，羁押候审。

这是特朗普今年第二次遇刺。上次发生在7月中旬宾夕法尼亚州一场竞选集会上。当时特朗普右耳受伤，开枪行凶的20岁男子托马斯·马修·克鲁克斯被当场击毙。（苟洪景）

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