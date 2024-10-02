新华社北京10月1日电 综合新华社驻外记者报道：在庆祝中华人民共和国成立75周年之际，多国政要出席我驻外使领馆、使团国庆招待会等活动，高度评价中国在各领域取得的辉煌成就，并表示愿继续与中方增进合作交流，携手共创繁荣发展的未来。

9月27日，朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长姜润石在平壤举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（中国驻朝鲜大使馆供图）

朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长姜润石高度评价新中国成立75年来取得的辉煌成就，并表示当前中国党、政府和人民正朝着中共二十大提出的目标努力奋进并取得瞩目成果。不断加强和发展具有悠久历史传统的朝中友好关系，是朝鲜党和政府的一贯立场。朝方将遵照朝中两国人民共同愿望和利益，为推动两国社会主义事业发展作出积极努力。

老挝副总理兼外长沙伦赛9月30日专程到访中国驻老挝大使馆，代表老挝党和政府祝贺中华人民共和国成立75周年。沙伦赛表示，75年来，中国共产党团结带领中国人民奋力取得社会主义建设巨大成功，为国际和平发展不断作出重要贡献。这不仅是中国人民的伟大成就，也是广大发展中国家的榜样。老方愿同中方加强双多边合作，持续推进老中命运共同体建设，为地区和平稳定注入新动力。

俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友协主席伊万·梅利尼科夫说，中国打赢了脱贫攻坚战，高质量推动改革开放，持续提高人民生活水平。中国取得伟大发展成就的重要原因是始终把人民利益放在首位。今年是俄中两国建交75周年，两国新时代全面战略协作伙伴关系正处于历史最高水平，经贸合作不断取得新进展，人文交流不断结出新成果。

9月24日，白俄罗斯第一副总理尼古拉·斯诺普科夫在明斯克举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（任科夫摄）

白俄罗斯第一副总理尼古拉·斯诺普科夫说，75年来，中国取得了举世瞩目的显著成就，为世界树立锲而不舍、艰苦奋斗的榜样。白中两国在相互信任、相互帮助和坚定不移支持共同利益的基础上建立了“诚恳真挚的友谊”，对白俄罗斯来说，中国不仅是合作伙伴，更是“铁哥们”。

9月18日，吉尔吉斯斯坦第一副总理阿德尔别克·卡瑟马利耶夫在比什凯克举行的中华人民共和国成立75周年学术研讨会上发言。新华社发（罗曼摄）

吉尔吉斯斯坦第一副总理阿德尔别克·卡瑟马利耶夫称赞中国发展成就，积极评价构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议，表示吉中是友好邻邦，吉方愿持续深化对华友好合作，推动吉中关系不断取得新成果。

9月26日，阿塞拜疆政府副总理沙欣·穆斯塔法耶夫在巴库举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（巴巴耶夫摄）

阿塞拜疆政府副总理沙欣·穆斯塔法耶夫说，中国在各个领域都取得了令人惊叹的成就，在国际舞台上享有崇高地位并发挥积极作用。阿塞拜疆乐见中国取得巨大成功。阿塞拜疆是首批正式支持共建“一带一路”倡议的国家之一，阿愿为践行这一倡议作出贡献。

9月25日，乌干达副总统杰西卡·阿卢波在坎帕拉举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（阿佳拉·纳瓦达摄）

乌干达副总统杰西卡·阿卢波盛赞中国在中国共产党领导下取得的伟大成就，感谢中方在医疗卫生、基础设施建设、农业现代化、工业化等领域为乌方提供支持。期待同中方继续加强合作，推进乌中双边关系行稳致远，共筑高水平非中命运共同体。

南非国民议会事务主席塞德里克·弗罗利克说，中国是南非可靠的朋友和兄弟，南非珍视两国和两国人民之间的特殊情谊。两国致力于共同建设高质量、共命运的南中关系，将不断深化友谊、巩固互信、扩大合作、加强协调。

9月30日，智利众议长卡罗尔·卡里奥拉在圣地亚哥举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（豪尔赫·比列加斯摄）

智利众议长卡罗尔·卡里奥拉表示，中国的持续发展不仅造福自身，还助推全人类迈向共同发展与繁荣。智中两国在经贸、文化、科技等领域持续稳定合作，双边关系成为相互信任和长期合作的典范，相信未来两国关系将继续深化与巩固。

9月26日，赞比亚副总统穆塔莱·纳卢曼戈在卢萨卡举行的庆祝中华人民共和国成立75周年暨中赞建交60周年招待会上致辞。新华社记者 彭立军 摄

赞比亚副总统穆塔莱·纳卢曼戈说，赞中两国全天候友谊源远流长，各领域合作成果丰硕，感谢中方长期以来对赞经济社会发展的大力支持。赞方致力于与中方继续深化友好关系，携手落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，共建“一带一路”合作和新时代全天候中非命运共同体，共创更加美好的未来。

9月27日，保加利亚副总统伊利亚娜·约托娃在索非亚举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社发（德拉加诺夫摄）

保加利亚副总统伊利亚娜·约托娃高度评价保中关系及各领域合作积极进展，表示保加利亚是首批加入共建“一带一路”倡议的国家之一，愿成为联通欧亚的桥梁和深化中东欧国家同中国关系的纽带。希望保中加强战略对接，增进经贸往来，密切人文交流，取得更多务实成果。

意大利副总理兼基础设施与可持续交通部长马泰奥·萨尔维尼对新中国成立75年来的发展历程表示钦佩，认为中国在桥梁、港口、高速公路、高铁等方面的建设发展堪称世界典范。他说，意大利乃至欧洲与中国的对话、友谊和合作是有益、积极且必要的。意中双方将携手开展务实合作，希望两国经济文化交流持续深化。

墨西哥参议长赫拉尔多·费尔南德斯说，新中国成立75周年是“一个伟大时刻”，向中国和中国人民表达钦佩、尊重和友爱。当前，中国在新能源汽车、无人驾驶等领域的技术进步令人惊叹，为世界作出重要贡献。墨西哥应进一步加强与中国在各领域的联系，深化墨中务实合作。

索马里联邦政府副总理萨拉赫·艾哈迈德·贾马说，中国在脱贫攻坚等领域取得的重大成就令世界赞叹。索中交往历史悠久，双方保持着在重大关切问题上相互支持的良好传统，这使得两国友好关系历久弥新。

9月30日，罗马尼亚众议院副议长彼得-弗洛林·马诺莱在布加勒斯特举行的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。新华社记者 张改萍 摄

罗马尼亚众议院副议长彼得-弗洛林·马诺莱赞赏中国取得的巨大发展成就，并表示期待罗中两国持续深化互利合作，以更多务实成果更好地惠及两国人民。

菲律宾副总统莎拉·杜特尔特说，中国取得了“令人惊叹的进步和成就”，已成为参与全球事务的重要力量。当今世界联系日益紧密，促进地区和平稳定比以往更加关键。期待在相互信任和尊重基础上，进一步加强与中方各领域合作，共同推动包容性发展，共同创造繁荣发展的未来。

(责编：苏缨翔、崔越)