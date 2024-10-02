新华社北京10月1日电 近日，许多国家、政党领导人和国际组织负责人纷纷致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。

俄罗斯总统普京向中方致以最热烈的祝贺，祝愿中国人民幸福安康，表示在习近平主席的领导下，中国经济、社会和科技发展成就举世瞩目，国际影响力不断提升，在解决国际地区热点问题中发挥重要作用。俄方珍视俄中睦邻友好，愿进一步巩固俄中新时代全面战略协作伙伴关系。

朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩表示，在中国共产党领导下，中国人民积极推进中国特色社会主义建设事业，在全面建设社会主义现代化国家道路上取得巨大成就，综合国力和国际地位日益提升。坚信中国人民紧密团结在以习近平总书记同志为核心的中国共产党周围，必将实现第二个百年奋斗目标。不断巩固发展朝中传统友谊是朝鲜党和政府的一贯立场，相信朝中友好合作关系必将在新时代进一步巩固发展。

越共中央总书记、国家主席苏林表示，75年来，中国共产党团结领导全党全军和全国人民攻坚克难，在国家建设发展事业中不断取得具有历史性意义的胜利。坚信在以习近平同志为核心的中共中央英明领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国人民定将胜利实现中共二十大提出的目标任务和发展战略，早日建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。越南将巩固发展对华睦邻友好与全面合作关系视为头等优先和战略选择，愿同中方携手推进越中命运共同体建设。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦祝贺75年来中国共产党带领中国取得全面跨越式进步，表示中国人民取得的历史性伟大成就让老方备受鼓舞，坚信在以习近平同志为核心的中共中央英明领导下，中国人民必将在建设中国特色社会主义事业中不断取得新的更大成就，胜利实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴。老方高度重视发展对华友好合作，愿同中方一道推动老中命运共同体建设不断开花结果。

古巴革命领导人劳尔·卡斯特罗大将和古共中央第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔表示，新中国成立75年来取得重大成就，充分证明社会主义能够有效应对当前复杂的全球性挑战。古中两国友好、团结与合作关系持续巩固发展。古巴将继续坚定致力于深化古中兄弟般的特殊友好关系。

巴西总统卢拉祝贺中国75年来取得的卓越发展成就，表示巴中关系超越双边范畴，拥有广泛共同价值和共同利益。巴中关系基于相互尊重和共同发展，为动荡冲突的世界树立了稳定的典范。巴西愿同中方推动两国关系深入发展，持续巩固巴中友好。

柬埔寨国王西哈莫尼表示，75年来，中国保持稳定和发展。相信在习近平主席领导下，勤劳勇敢的中国人民一定能在国家建设中取得更大成就。柬中合作已成为共建“一带一路”的典范，为携手构建高质量、高水平、高标准的新时代柬中命运共同体奠定了坚实基础。柬埔寨人民党主席洪森表示，柬中“铁杆”友谊持续巩固，双多边合作日益深化，柬方愿继续发展柬中全面战略合作伙伴关系，构建柬中命运共同体。

印尼总统佐科表示，10年来，印尼中国全面战略伙伴关系不断发展。印尼珍视两国建立在相互尊重、相互理解、真挚情谊基础上的友好关系，愿持续深化战略互信和互利合作。

印度总统穆尔穆表示，印中两大邻国面临诸多共同发展挑战，拥有共同地区利益，发展和平稳定的双边关系十分重要，印方愿同中方深化互利合作。

新加坡总统尚达曼表示，中国现代化建设成就显著，作出重要全球性贡献。新中经济联系紧密、合作领域多元、人文交流密切，新方愿同中方增进友谊，深化全方位高质量的前瞻性伙伴关系。祝福中国持久和平、稳定、繁荣。

东帝汶总统奥尔塔表示，中国取得非凡成就和进步，在全球舞台上发挥重要作用，活力、影响力和领导力进一步彰显。热切期盼同中方持续深化伙伴关系和友好情谊，共建人类命运共同体。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，中国为推动全球可持续发展和维护安全稳定作出巨大贡献，已成为世界领先强国。在习近平主席高瞻远瞩和英明领导下，中华民族正以势不可挡的步伐迈向现代化，在建设新时代中国特色社会主义道路上不断实现崇高目标。哈方愿同中方坚持睦邻友好，推进永久全面战略伙伴关系，造福两国人民。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，中国积极参与国际合作与全球进程，国际地位不断巩固。扩大塔中新时代全面战略合作伙伴关系是塔吉克斯坦对外政策的最重要方向之一，塔方愿落实两国元首达成的重要共识，将塔中睦邻友好关系推向更高水平。

土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫和民族领袖、人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫表示，中国沿着快速进步和繁荣的道路坚定前行，取得伟大成就。土中坦诚互信，友谊历经考验，坚信土中睦邻友好关系将不断发展，为两国人民带来共同福祉。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，在习近平主席英明领导下，中国成功开启中国式现代化进程，取得历史性成就，赢得国际社会广泛赞誉。中国是乌友好近邻和经受时间考验的可靠合作伙伴，乌中关系提升至新时代全天候全面战略伙伴关系新高度，为乌发展和地区互利合作注入新动力。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，中国取得了伟大胜利、凝聚了爱国团结精神、实现了快速发展，为世界树立了艰苦奋斗、顽强拼搏、开拓创新的光辉典范，将永远铭刻史册。白中友谊坚如磐石，全天候全面战略伙伴关系将持续深化。

埃及总统塞西高度赞赏埃中基于相互尊重和互利共赢的历史性关系，表示愿同中方推进各领域合作，祝愿友好的中国人民不断进步。

沙特国王萨勒曼向友好的中国人民致以最诚挚的祝贺，表示沙特高度评价沙中良好关系，愿深化各领域合作。

叙利亚总统巴沙尔表示，中国的发展造福全球，具有典范意义。中国主持公道，在国际上享有崇高地位，为那些饱受霸权主义之苦、捍卫独立自主的国家所倚重。

非洲国家元首热烈祝贺中国成功举办中非合作论坛北京峰会。刚果（布）总统萨苏表示，刚方将全力以赴、坚定不移深化刚中合作，推动两国关系取得更大发展。

塞内加尔总统法耶表示，愿在北京峰会精神指引下，共同巩固深化塞中全面战略合作伙伴关系。

肯尼亚总统鲁托表示，中国是非洲国家重要的发展伙伴。肯方愿深化肯中全面战略合作伙伴关系，造福两国人民，实现共同繁荣。

赞比亚总统希奇莱马表示，中国人民团结奋进、顽强拼搏，取得巨大成就。赞方坚信赞中全面战略合作伙伴关系将为两国人民带来更多福祉，愿同中方继续深化各领域合作，构建更加和谐繁荣的命运共同体。

莫桑比克总统纽西表示，莫中友谊历久弥坚、硕果累累，莫方愿推动莫中全面战略合作伙伴关系迈上新台阶，造福两国人民。

中非总统图瓦德拉表示，在中国共产党特别是习近平主席英明领导下，中国创造了人类发展史上的伟大奇迹。中国人民以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业，为广大发展中国家树立了典范。

博茨瓦纳总统马西西表示，在习近平主席卓越领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。相信中非团结合作精神和共同愿景将成为两国未来发展合作的重要基石。

利比里亚总统博阿凯高度赞赏习近平主席以智慧和勇气领导中国推进以人民为中心的现代化建设，高度认同“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队”，期待同中方加强协作。

塞尔维亚总统武契奇表示，中国取得了史无前例的非凡成就，为全球发展树立榜样、注入动力。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议和三大全球倡议，将推动建设一个更加公正、平等、进步的世界。坚信在习近平主席和中国共产党睿智和富有远见的领导下，中国将成功实现第二个百年奋斗目标，全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。塞方愿同中方共同构建新时代塞中命运共同体。

匈牙利总统舒尤克表示，中国已成为国际舞台上的重要力量。匈牙利愿继续做中国的伙伴，深化各领域合作，实现共同发展目标。

德国总统施泰因迈尔表示，中国取得伟大成就，积极应对气候变化等全球性挑战。德中开展紧密务实合作比以往更加重要，相信德中关系将不断巩固深化。

意大利总统马塔雷拉表示，作为两大千年文明古国，意中能够为国际社会缓解紧张、超越冲突贡献深邃战略智慧。意方愿进一步深化对华务实合作，促进双边关系发展。

葡萄牙总统德索萨表示，葡中互信根基牢固深厚。葡方将继续致力于发展葡中关系，加强多边协作。

斯洛伐克总统佩列格里尼高度赞赏斯中深厚传统友谊和丰硕合作成果，表示愿推动双边务实合作和多边协作，共同应对重大全球性挑战。

罗马尼亚总统约翰尼斯表示，75年来，罗中持续推进双边关系，传统友谊日益深化。罗方愿加强罗中各领域各层级交往，造福两国人民。

保加利亚总统拉德夫向中国人民75年来取得的伟大成就致敬，表示今天的中国既是经济技术强国，也是世界舞台上的重要力量。

瑞士联邦主席阿姆赫德表示，瑞中创新战略伙伴关系深入稳固，坚信双方未来可在双多边层面继续深化合作。

瑙鲁总统阿迪昂表示，习近平主席以远见卓识和非凡领导力促进各国和谐相处、互利合作，增进全人类福祉。瑙鲁恪守一个中国原则，期待进一步强化瑙中关系。

巴布亚新几内亚总督达达埃表示，巴新坚定恪守一个中国原则，期待继续同中方深化互利合作，携手构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体。

斐济总统卡托尼韦雷表示，斐中友谊牢固，斐方将继续坚定致力于斐中友好，推进斐中合作。

委内瑞拉总统马杜罗表示，中国已成为维护世界持久和平稳定的重要保障，推动平等互利合作的先锋力量。委中始终相互支持，友好情谊牢固深厚。委方恪守一个中国原则，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方，积极参与中方提出的构建人类命运共同体、共建“一带一路”等倡议，愿同中方共创更加灿烂的未来。

阿根廷总统米莱表示，阿中关系基于尊重和合作，弥足珍贵。阿方珍视阿中友好，希进一步密切高层交往，促进经贸投资合作和人文交流，持续扩大两国共同利益，强化阿中全面战略伙伴关系。

所罗门群岛总理马内莱表示，世界见证了中国根据自身国情开辟现代化道路，钦佩中国取得非凡发展成就。所方愿同中方携手构建人类命运共同体。

向习近平总书记、国家主席发来贺电或贺函的还有：日本天皇德仁，韩国总统尹锡悦，不丹第四世国王旺楚克，巴勒斯坦总统阿巴斯，土耳其总统埃尔多安，以色列总统赫尔佐格，苏丹主权委员会主席布尔汉，布隆迪总统恩达伊施米耶，科摩罗总统阿扎利，纳米比亚总统姆本巴，乍得总统穆罕默德，莱索托国王莱齐耶三世，马里总统戈伊塔，加蓬总统恩圭马，索马里总统马哈茂德，乌干达总统穆塞韦尼，尼日尔国家元首、保卫祖国国家委员会主席奇亚尼，爱尔兰总统希金斯，西班牙国王费利佩六世，比利时国王菲利普，瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫，马耳他总统德博诺，爱沙尼亚总统卡里斯，圣马力诺执政官罗西、加斯佩罗尼，萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺二世，汤加国王图普六世，巴拿马总统穆利诺，苏里南总统单多吉，安提瓜和巴布达总督威廉斯，巴哈马总督普拉特，沙特王储兼首相穆罕默德，多米尼克总理斯凯里特，巴巴多斯总理莫特利，格林纳达总理米切尔，俄罗斯统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫，白俄罗斯共产党中央第一书记瑟兰科夫，非盟委员会主席法基，上海合作组织秘书长张明等。

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