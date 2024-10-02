新华网伊斯坦布尔10月1日电（记者马则刚 刘磊）庆祝中华人民共和国成立75周年招待会和主题图片展日前在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行。中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东、伊斯坦布尔市长伊曼姆奥卢等中土嘉宾出席当天活动。

魏晓东致辞时表示，中华人民共和国成立75年来，中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中国发生沧海桑田的巨大变化，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。中国和土耳其均为重要的新兴力量，当前建设一个全方位、深层次、高水平的中土关系符合两国和两国人民的根本利益。

9月30日，在招待会上，中国驻伊斯坦布尔总领事魏晓东（前排右二）为伊斯坦布尔市市长伊曼姆奥卢（前排右四）介绍图片展，讲述中国发展的故事。

魏晓东说，今年7月，中国共产党二十届三中全会在北京胜利召开。全会不仅为中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化绘就了宏伟蓝图，更为新形势下建设全方位、深层次、高水平的中土关系带来更多新机遇。今年以来，领区各方面与中国的交往不断深化，四川、安徽、辽宁、湖南以及上海、深圳、南京等中国省市高级别代表团先后访土并签署经贸合作协议，不断夯实中土地方合作根基，加强中土发展战略对接。

伊曼姆奥卢表示，伊斯坦布尔和中国城市之间的联系取得长足进展并日益牢固，彼此的合作帮助两国在经济和文化领域取得很大成功，并增进了两国人民之间的理解和相互尊重。明年伊斯坦布尔将举办“土耳其—中国友城会议”活动，这将更加巩固中土两国和两国城市的关系。

活动当天，中国驻伊斯坦布尔总领事馆还举办了主题图片展，以重大外交活动、中国发展成就、中土人文交流、中土务实合作等四个板块，全面展现以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴新征程，揭示中土合作非凡历程和光明前景，给观展嘉宾留下深刻印象。

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