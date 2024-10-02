新华社萨格勒布10月1日电（记者李学军）由中克经济文化合作协会主办的中国艺术节1日在克罗地亚首都萨格勒布开幕，中国驻克罗地亚大使齐前进、克中友好协会（文化、科学和经济合作）主席巴隆等各界人士100余人出席。

齐前进在开幕式上致辞表示，文化交流是中克关系的重要组成部分，也是两国人民增进相互了解和友好交往的重要桥梁。今天的展览主题是鲜花和中国新女性时尚，相信中国艺术节能够让克罗地亚观众领略中国传统艺术和新时代中国女性的独特魅力，加深了解中国文化。

中克经济文化合作协会会长白晓婷对记者表示，协会自2018年在萨格勒布成立至今，一直致力于促进两国文化交流和推动两国博物馆之间的合作，希望此次艺术节能够让更多克罗地亚人喜欢中国文化，推动中国文化在当地落地生根。

在开幕式上，克罗地亚铜管乐团“布西纳铜管五重奏”演奏了《茉莉花》《月亮代表我的心》《彩云追月》《掀起你的盖头来》等中国经典曲目，博得大家的热烈掌声。

据了解，萨格勒布中国艺术节将持续至6日，其间将举行展览、茶艺、琵琶演奏和旗袍秀等活动。

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