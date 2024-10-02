新华社德黑兰10月1日电（记者陈霄 沙达提）伊朗伊斯兰革命卫队1日晚发表声明说，伊朗革命卫队航空部队刚刚向以色列境内的重要军事和安全目标发射了数十枚弹道导弹，以报复以色列的一系列行动。

声明说，这次导弹袭击是根据《联合国宪章》赋予伊朗的合法自卫权发动的。此次行动获得伊朗最高国家安全委员会批准并在伊朗武装部队总参谋部的指示下进行。

声明说，此次行动是为了报复以色列在暗杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人哈尼亚过程中侵犯伊朗领土完整，在美国支持下大规模杀害黎巴嫩和巴勒斯坦人民，并在黎巴嫩杀害真主党领导人纳斯鲁拉和伊朗伊斯兰革命卫队高级将领尼尔福鲁尚。如果以色列对伊朗的行动做出军事反应，以方将面临“毁灭性的攻击”。

伊朗民航组织发言人1日晚宣布，鉴于地区局势和可能的导弹袭击，伊朗取消全国2日上午10时前所有航班。

哈马斯1日晚在伊朗袭击以色列后发表声明说，伊朗的行动是回应以色列对巴勒斯坦和黎巴嫩人民的“侵略”。这一回应向以色列政府发出强烈信息，“他们的罪行、傲慢以及违反国际法和人道主义准则的行为已经超越了所有界限”。

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