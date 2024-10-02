本报记者 罗珊珊 祝佳祺

第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会日前在广西南宁成功举行。本届东博会展览面积近20万平方米，3300家企业参展，展览内容丰富多样，经贸合作紧密开展。置身东博会场馆，一个个热闹的展台、一张张洋溢着笑容的脸庞，无不展现着中国与东盟国家经贸合作的澎湃活力。

中国已连续15年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。2023年，双边贸易额达9117亿美元。今年前8个月，中国与东盟贸易总值同比增长10%。“中国与东盟互为重要的合作伙伴，在分享超大规模市场、发挥经济互补优势、合理配置资源要素等方面具有广泛的共同利益。”商务部副部长李飞表示。

总承包印度尼西亚阿迪帕拉电站、为马来西亚修建吉隆坡轻轨三号线系列工程、建设越南立讯精密屋顶光伏发电项目……东博会上，通用技术集团展示了在东盟的业务布局。数据显示，截至2024年7月，中国同东盟国家累计双向投资超过4000亿美元，中国企业在东盟累计完成承包工程营业额超过4400亿美元。

在东博会中国—东盟特色商品汇聚中心展区，琳琅满目的特色商品引人注目。广西打造“365天永不落幕的东博会”，高水平共建国际陆海贸易新通道，助力东盟特色商品走进百姓家中。

中越边境的广西凭祥友谊关口岸，一辆辆满载榴莲、山竹、火龙果、波罗蜜等东盟水果的入境货车，以及运载重型机械、日用品、电子产品等货物的出境货车往来穿梭。据南宁海关统计，今年前8个月，广西对东盟进出口2441.3亿元人民币，同比增长21.8%。2023年，西部陆海新通道沿线省（区、市）经广西口岸进出口贸易总额达6044.8亿元人民币，比2017年增长了104.4%。

中国—东盟特色商品汇聚中心国际商贸部、供应链管理部总经理陆建求说：“以往我们的货物从新加坡到广西要十几天，现在通过西部陆海新通道能缩短至5天，物流成本大大降低，提高了供货商的入驻意愿。”

今年4月，中国—东盟数字经济产业园率先列入中国—东盟产业合作区规划，成为推动面向东盟集聚数字产业生态的“排头兵”。商务部亚洲司司长王立平介绍，中国—东盟自贸区3.0版首次纳入数字经济和绿色经济专章，充分展示了中国与东盟国家重视数字和绿色发展，不断扩展相关合作的积极意愿。

“我们布局新基建、发展新材料、围绕新制造，建设中国东盟红水河新能源数据中心、第三代半导体产业研究院、中国—东盟数字经济产业园，加速打造具有国际竞争力的数字产业集群。”数字广西集团有限公司相关负责人介绍。

连续参展21届东博会，中国能建展示了在绿氢、生物质发电、光伏等领域的创新成果，现场签约3个国际项目，总金额约79亿元人民币。中国能建党委书记、董事长宋海良表示，随着共建“一带一路”持续走深走实，《区域全面经济伙伴关系协定》全面生效，中国与东盟的务实合作将持续深入。

中国和东盟友好关系源远流长，是好邻居、好朋友、好伙伴。当前，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，一个自信开放的中国，必将给区域高质量增长和世界经济发展带来巨大机遇。

《 人民日报 》（ 2024年10月02日 03 版）

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