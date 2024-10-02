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中国改革开放取得了辉煌成就（国际论坛·读懂中国·读懂中国式现代化）

功·塔帕朗西
2024年10月02日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，中国正着力进一步全面深化改革、推进中国式现代化。中国的发展为包括泰国在内的各国带来合作机遇

　　

　　中华人民共和国迎来75周年华诞，这是中国人民的重要节日。5年前，我有幸应邀参加庆祝中华人民共和国成立70周年大会，当时的盛况至今历历在目。自49年前第一次到访中国以来，我已访华159次，对中国发生的巨大变化感触至深。

　　1975年，我以泰国外交部部长秘书身份第一次访华，是泰国政府首个访华代表团的成员之一。今年访华时，我站在首次访华时曾入住的北京饭店门口，看到长安街上车流不息，其中有许多新能源汽车。目睹中国的巨大变化，我感受到了中国人民生活水平的明显提高，感受到了中国改革开放取得的辉煌成就。

　　1978年，我受邀去广东深圳访问。当时深圳没有机场，必须从广州坐火车过去。我问自己：为什么中方邀请我访问深圳？后来，我很快就找到了答案。1978年是中国发展的重要转折点。改革开放以来，中国经济实现前所未有的增长。中国脱贫攻坚战已经取得全面胜利，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。中国脱贫攻坚的成功经验值得泰国学习借鉴。

　　当前，中国正着力进一步全面深化改革、推进中国式现代化。中国的发展为包括泰国在内的各国带来合作机遇。作为泰中友好协会会长，我时常往来于两国之间，亲历了两国交往合作的许多大事，对两国各领域交流合作日渐加强深有体会。

　　从2003年开始，中国派出志愿者到泰国开展中文教育。20多年来，来泰中国志愿教师已累计超过2万人次，他们的足迹遍布泰国城乡，泰国学校的中文教育蔚然成风。饮食文化交流也是泰中人民彼此走近的一座桥梁。不久前，我去上海为一家泰餐厅开业揭幕。这家泰餐企业已在中国开设了超过150家分店，深受中国顾客欢迎。中国朋友喜欢泰餐，泰国消费者也喜欢中餐。在泰国，中式面条和云吞广受喜爱。

　　类似的合作故事不断出现，既是“泰中一家亲”的生动体现，也表明坚持走和平发展道路的中国不断为世界提供机遇。中国提出的一系列合作倡议具有中国特色、富含文化底蕴，与泰国等许多国家的发展政策非常契合。特别是中国提出共建“一带一路”倡议，向世界传递了明确信息：中国致力于同各国共同建设和平带、繁荣路。

　　（作者为泰国前副总理、泰中友好协会会长）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月02日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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