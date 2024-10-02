新华社北京10月1日电（记者黄垚）记者日前从国家气候中心获悉，2024年夏季我国气候暖湿特征明显，全国平均气温为1961年以来历史同期最高；降水偏多，总体呈东多西少分布。

今夏全国平均气温22.3℃，较常年同期偏高1.1℃，为1961年以来历史同期最高。全国平均高温日数为1961年以来历史同期第二多（仅次于2022年）。

7月3日以来南方大范围高温过程综合强度为1961年以来历史同期第二强。江南东部连续高温日数有15天至20天，江西东南部、湖南东南部、福建北部等地超过20天。浙江义乌（42.8℃）等68个国家气象站日最高气温达到或突破历史极值。重庆北碚8月20日至9月1日最高气温连续13天接近或突破40℃，超过2022年同期（9天），为历史同期最强。

降水方面，全国平均降水量352.4毫米，较常年同期偏多6.2%，空间上总体呈东多西少分布。全国共发生18次区域性暴雨过程，26个省（区、市）遭受暴雨洪涝灾害。河南社旗（384.7毫米）、湖南衡山（344.7毫米）、湖北咸宁（319.8毫米）等58个国家气象站日降水量突破历史极值。

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