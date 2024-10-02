新华社联合国9月30日电 中国常驻联合国副代表戴兵9月30日在安理会审议利比亚沿岸偷运移民和贩运人口问题公开会上发言时表示，利比亚沿岸公海非法移民问题成因复杂，极端贫困、社会动荡、武装冲突等问题是重要诱因。中方呼吁发达国家加大对难民来源国的支持和援助，帮助他们发展经济、改善民生。

戴兵说，地中海非法难移民问题延宕数年，是地区国家面临的共同挑战。2015年，安理会通过第2240号决议，授权地区国家和组织针对偷运移民和贩运人口的船只进行检查和处置，打击非法难移民网络。

戴兵说，从9月30日起，安理会第2240号决议中的相关授权已经终止，但面对非法贩运移民持续猖獗，这并不意味着地区打击偷运移民合作的结束。移民来源国、过境国和目的国应继续秉持责任共担意识，在情报共享、联合执法、海上监控与救援、打击偷运犯罪金融网络等方面不断深化合作，共同缓解非法难移民对地区稳定和发展的冲击。欧洲等发达国家要继续为利比亚以及相关国家提供装备、后勤、资金等支持，帮助其切实增强打击偷运移民和贩运人口能力。

戴兵强调，靠强制拦截和驱逐遣返，难以有效应对非法移民；让民众安居乐业，才可消除难移民滋生的根源。一些国家动辄对外军事干涉，造成利比亚、叙利亚等国长期动荡，萨赫勒地区恐怖主义滋生，是地中海难移民问题的始作俑者，他们需要承担历史责任，更需要承担现实责任。

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