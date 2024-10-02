新华社联合国9月30日电 题：共促和平发展 完善全球治理——第79届联大一般性辩论的共同心声

新华社记者高山 夏林 潘云召

第79届联合国大会一般性辩论9月30日在纽约联合国总部闭幕。面对延宕升级的地区冲突、日益严峻的气候危机、亟待重振的可持续发展等全球性议题，各国元首、政府首脑和高级代表在这个备受瞩目的多边外交舞台上发表意见，宣示立场，提出方案。

在本届联大一般性辩论中，共促和平发展、完善全球治理是绝大多数国家的共同呼声，中国推动世界和平与共同发展的积极贡献得到多国领导人和与会代表广泛肯定。

反对战争呼唤和平

“停止战争、实现和平”是本届联大一般性辩论期间被反复提及的焦点话题。巴以冲突、黎以冲突、乌克兰危机……全球多地冲突升级和蔓延，令世界揪心。

以色列对巴勒斯坦加沙地带近一年的大规模军事行动及近期对黎巴嫩发动的袭击造成大量平民伤亡，地区局势紧张升级。敲着桌子“秀强硬”的以色列总理内塔尼亚胡在联大会场陷入多国代表离席抗议的窘境，他走下讲台不久就下令猛烈空袭黎巴嫩的举动更是招致多国谴责。

尼加拉瓜外长詹特斯克在联大发言中指出，随着一场又一场战事蔓延，“和平成为今天最热切的期待与梦想”。

古巴外长罗德里格斯强调，“针对巴勒斯坦人民的‘种族灭绝’必须无条件结束”，他指出以色列对黎巴嫩、叙利亚等地区国家的侵略“将产生不可预测的后果”。

沙特外交大臣费萨尔在发言中警告国际社会不应选择性适用国际法，要求联合国尽快接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国。对于乌克兰危机，他也表达了劝和止战的立场。

呼吁完善全球治理

柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达在发言中说，任何一个国家都难以单独应对日益加剧的非传统威胁，包括气候变化、疾病疫情、粮食安全、跨国犯罪、新技术革命冲击以及可持续发展目标倒退等。

加纳总统阿库福-阿多等多国领导人纷纷表示，实现本届联大一般性辩论的主题——“不让任何一个人掉队：携手同行，共促和平、可持续发展与人类尊严，造福今世后代”，是国际社会的共同期待。

许多非洲国家领导人都在发言中声诉非洲所遭受的历史不公，呼吁包括安理会在内的联合国机构改革并提升非洲大陆在全球治理体系中的代表性和发言权。

厄立特里亚外长奥斯曼回顾了该国谋求发展的艰难之路。他指出，厄立特里亚的发展困境只是一个缩影，是美国等西方国家给非洲、亚洲、拉丁美洲和其他地区人民强加苦难的“冰山一角”，他呼吁世界思考一个问题：是要联合国宪章宗旨和原则，还是要霸权国家推行的丛林法则？

全球治理问题是不少“全球南方”国家的共同关切。包括巴西总统卢拉在内的众多领导人都呼吁消除国际社会中的不平等现象，构建更加公正合理的国际秩序，促进“全球南方”国家的可持续发展。

肯定中国积极贡献

在本届联大一般性辩论期间，国际社会充分肯定中国在联合国和国际事务等各方面做出的积极贡献。

中共中央政治局委员、外交部长王毅在本届联大一般性辩论上发表题为《继往开来 砥砺前行 携手共建人类命运共同体》的演讲，得到了与会各国领导人和与会代表的热烈掌声。

尼加拉瓜外长詹特斯克在联大发言中说，中国是“一个教会我们很多东西的国家”。尼日尔外长桑加雷感谢包括中国在内的“朋友和兄弟国家”帮助尼日尔的国家重建进程。

所罗门群岛外长阿格瓦卡在谈及南南合作时表示，中国已成为所罗门群岛最大的基础设施合作伙伴，并感谢中国为所罗门群岛的发展提供帮助。

提及国际安全问题以及乌克兰危机时，古巴外长罗德里格斯、墨西哥外长巴尔塞纳等对《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》表达了支持。

联合国秘书长古特雷斯与王毅在联大期间会晤时表示，感谢中国长期以来对联合国的支持，尤其是为未来峰会成功举行做出了积极贡献，他期待并相信中国在应对世界面临的风险挑战中将继续发挥重要作用。

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