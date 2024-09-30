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综合消息｜多国领导人盛赞中国伟大发展成就 期待深化友好合作

2024年09月30日22:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电　综合新华社驻外记者报道：在中华人民共和国成立75周年之际，多国领导人出席我驻外使领馆使团国庆招待会等活动，盛赞中国伟大发展成就，期待同中方深化友好合作，携手为全球可持续发展作出积极贡献。

　　塞尔维亚总统阿莱克桑达尔·武契奇说，75年来中国取得举世瞩目的发展成就，塞方对此感到由衷高兴并表示祝贺，对中国发展前景充满信心。面对复杂的国际形势，塞中两国人民始终拥有共同理念，坚定致力于发展友好关系，让两国铁杆友谊不断闪耀光芒。两国各领域务实合作成果丰硕，相信未来双方将有更多合作项目落地，继续造福两国人民。

　　“中国是国际事务的稳定力量，是全球经济增长的重要驱动力。”巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里说，中国人民在中国共产党的领导下实现了民族独立。75年来，中国不断推进科技发展和技术创新，为完善世界政治、经济和文化格局贡献中国智慧。

　　塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯说，中国发展目标明确、成就斐然，经济、基建、科技、制造业等领域成就令世人瞩目。塞中虽相距遥远，但友谊深厚。双方高层互动频繁，务实合作不断推进。塞方衷心感谢中方在塞浦路斯问题上对塞方的长期支持，毫不动摇奉行一个中国政策。塞方坚定支持欧中关系发展，愿与中方一道，推动塞中、欧中关系再上层楼。

　　马耳他总统米丽娅姆·斯皮泰里·德博诺说，马耳他与中国建交以来，两国坚持友好相待、彼此信任，双边关系保持强劲发展。如今，两国在贸易、卫生、教育、能源、农业、水产养殖和文化等诸多领域合作成果丰硕。马方期待同中方进一步加强合作，造福两国人民。

　　巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫说，巴中友谊“比山高、比海深，牢不可破”，双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。巴方愿与中方深化能源、农业、矿业、信息技术及民生等领域合作，推动两国企业间互动，助力巴基斯坦经济高质量发展，共同打造“升级版”巴中经济走廊，推动构建新时代更加紧密的巴中命运共同体。

　　蒙古国总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登说，75年来，中国快速发展，如今已成为对世界的和平稳定、经济发展发挥重要作用的国家。相信在蒙古国“远景2050”长期发展政策、新复兴政策和共建“一带一路”倡议、蒙中俄经济走廊的框架内，蒙中将实现更多重大项目合作。

　　吉尔吉斯斯坦总理阿克尔别克·扎帕罗夫说，中国现代化建设走出了一条成功之路，而共建“一带一路”倡议将越来越多的国家团结起来。目前，吉尔吉斯斯坦正在进行改善人民福祉的大规模经济改革，中国经验对吉经济改革具有重要借鉴意义。希望进一步加强吉中友谊与合作，吉中合作将为两国的繁荣与发展创造新的机遇。

　　巴哈马总理菲利普·爱德华·戴维斯说，中国的脱贫事业为“全球南方”国家提供了很好借鉴。中国坚持走自己的发展道路，同时促进世界共同发展。巴中建交27年来各领域合作成果丰硕。巴方愿同中国携手努力推进联合国可持续发展目标，在涉及发展中国家重大关切的问题上共同发声。

　　摩尔多瓦总理多林·雷切安盛赞中国发展成就，期待两国在农产品、食品、旅游、工业机械、能源等各领域进一步扩大务实合作,取得更多成果。

　　泰国国会主席兼下议长万·穆罕默德·努尔·玛他说，泰中建交49年来，两国外交关系与合作不断深化。今年两国签署互免签证协定，迈入“免签时代”，成为两国关系的重要里程碑，相信这将带动两国更加密切的贸易、投资和旅游等领域交流。泰国愿与中国携手合作，以牢固的泰中关系纽带，增进泰国以及地区国家和人民福祉。

　　匈牙利国会主席克韦尔·拉斯洛说，中国取得了令人瞩目的发展成就，国际地位不断提升。近年来，匈中两国经贸合作不断深化，中国成为匈牙利在欧洲以外最大贸易伙伴。无论是在科学、教育还是旅游领域，匈中人员往来日益密切，合作机会不断增加，相信双方的交流与合作将继续蓬勃发展。

　　洪都拉斯国会主席路易斯·雷东多高度评价中国式现代化所取得的发展成就，高度评价中国为世界和平发展所作贡献，重申坚定恪守一个中国原则，并表示愿致力于深化洪中关系，更多造福两国人民，希望同中方携手推进高质量共建“一带一路”，共同落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为构建人类命运共同体伟大实践作出贡献。

　　巴巴多斯代总理桑蒂娅·布拉德肖说，75年来，中国发生了翻天覆地的变化。中方提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列重大理念和倡议，为国际社会携手应对全球性挑战提供了中国方案，贡献了中国智慧。展望未来，巴方愿同中方一道，进一步深化两国友好合作关系。

　　巴布亚新几内亚代总理约翰·罗索代表巴新政府和人民热烈祝贺新中国成立75周年，高度赞赏中国发展成就和两国关系发展成果，表示巴新坚定恪守一个中国政策，将继续推动双边关系和各领域合作不断深化发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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