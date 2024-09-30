人民网北京9月30日电 （杨春燕、舒克里）“中国还有很多值得马来西亚探索和借鉴的地方。”马来西亚通讯部部长法米·法兹在结束为期三天的对华正式访问后对人民网记者表示。

马来西亚通讯部长法米·法兹（右三）在华访问中国知名通信企业。马来西亚通讯部供图

法米9月26日至28日对中国进行了正式访问，这是他第一次到访中国。他表示，希望能借此机会更多地了解中国的发展。

法米拜访了中国工业和信息化部和国家广播电视总局，他说：“中国有许多值得我们探索和借鉴的地方，我们有幸能进行学习、观察、交流经验，并根据马来西亚实际国情加以采纳。”

谈及中马广电视听领域的合作时，他表示，此次合作聚焦两国文化、旅游和美食等特色领域。他认为，中国市场仍存在广大开拓空间，尤其是像西安回民聚居区等地，尤其适合马中旅游从业者加大合作开发。

他希望，马来西亚广播电视台、马来西亚国家新闻社和马来西亚国家电影发展局可以与中国同行深化合作、相互借鉴并交流经验。

法米此行还到访了华为、中兴等中国企业，并见证了两国企业之间多个谅解备忘录的签署。

他认为，中国的新兴技术或能帮助解决马来西亚目前所面临的一些难题。“例如，马来西亚通讯公司Altel与浙江时空道宇科技有限公司达成了合资协议，其中涉及的’手机直连卫星‘技术将有助于改善马来西亚偏远地区的网络覆盖问题。”

法米还表示，祝贺新中国成立75周年，并衷心期待两国关系亲上加亲，结出硕果，为地区稳定和共同繁荣作出贡献。

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