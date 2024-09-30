人民网内罗毕9月29日电 （记者黄炜鑫、通讯员王军杰）南苏丹瓦乌消息：中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和部队28日晚在营地举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。联合国驻南苏丹特派团（以下简称“联南苏团”）官员代表与各维和出兵国官兵代表受邀参加。

各国来宾齐聚中国维和营地。马骞摄

联南苏团官员代表与各维和出兵国官兵代表受邀来到中国维和营地，一同参加由中国维和部队组织的招待会和文化交流活动。

现场气氛热烈。孙千摄

活动中，中国维和部队官兵介绍中华人民共和国成立75年来，在党的领导下所取得的一系列辉煌成就。联南苏团西战区代表在发言中，高度评价我国近年来在各领域取得的辉煌成就，肯定中国对维和行动的坚定支持，并向中国维和军人和中国军队致以崇高的敬意。

联南苏团代表发言。孙千摄

随后，外国来宾欣赏了维和官兵带来的扇子舞、双节棍、传统乐器演奏等中国传统文化节目和展示。中国维和官兵昂扬的精神状态、精妙绝伦的演出让观众掌声不断、纷纷点赞。

中国传统文化节目表演。孙千摄

官兵带来精彩的双节棍表演。马骞摄

刺杀操展示气势冲天。孙千摄

表演结束后，外国来宾还品尝了中国传统美食，让外国友人通过饮食文化近距离感受到中国魅力。

外国友人品尝中国美食。马骞摄

中国维和官兵表示，组织此次招待晚会和文化交流活动，就是为了向国际友人展示中国军队热爱和平、维护和平、捍卫和平的鲜明态度。在未来的维和任务中，他们将继续秉持初心与使命，以更加昂扬的斗志和更加专业的素养，挺立在维护世界和平的第一线，以实际行动践行中国对和平的承诺。

精彩内容引得外国来宾纷纷拍照留念。马骞摄

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