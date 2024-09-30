人民网纽约9月29日电 （记者李志伟）当地时间9月28日，“云中锦书：我和中国的故事”庆祝中华人民共和国成立75周年美国专场活动在纽约举办。

本次活动由中国中央广播电视总台主办。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄发表视频致辞。中国驻美国大使谢锋，美国中国总商会会长胡威，美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特，国际人才组织联合会主席、中国政府友谊奖获得者丹尼斯·西蒙，乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为出席活动并致辞。美国各界友好人士、多所院校师生代表等近百名嘉宾参加活动。

出席活动的中美两国嘉宾合影。 人民网记者 李志伟摄

慎海雄表示，在中华人民共和国成立75周年之际，中央广播电视总台启动“云中锦书：我和中国的故事”全球征集活动，60多个国家的朋友讲述的1600多个中外情缘故事伴随着一封封“云中锦书”纷至沓来。我们将以加强国际人文交流、推动全球文明对话、促进民心相通为己任，在推动构建人类命运共同体的道路上携手并进、共书华章。

谢锋表示，一封封“锦书”见证了中美求同存异、和平共处的历史逻辑，讲述了中美人民超越隔阂、读懂彼此的执着坚守，承载了中美青年赓续友谊、携手同行的殷殷期许。逆风寒流挡不住中美人民交流合作的脚步。中美关系的希望寄予青年。此时此刻，不少美国年轻人在习近平主席提出的“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”框架下赴华访学。中方已邀请1万多名美国青少年访问中国，许多孩子形容这是“改变人生的旅行”，感慨“带回家最珍贵的是友谊”。我们欢迎更多美国青少年做两国友好的新一代使者。期待中美青年多走动、多来往、多交流，促进两国人民心相通、情相融、力相聚。

中国驻美国大使谢锋致辞表示，期待中美青年多走动、多来往、多交流。人民网记者 李志伟摄

胡威表示，推动文化与民间交流是中美两国人民的共同愿望，也是两国深化相互理解、消除偏见与误解、增进友谊的重要途径。我们将大力支持中美高校交流项目，积极拓展合作方式和渠道，让更多美国学生亲身感受中华文化魅力与中国人民的热情，为促进两国民间交流积蓄青春力量。

在当天活动上，美国青少年向谢锋大使赠送签名篮球。人民网记者 李志伟摄

在活动上，美国教育界人士发表讲话，期待教育合作促进美中关系发展。雷波列特表示，肯恩大学在中国开展合作办学，已成为美中教育合作的典范。未来属于青年，肯恩大学将继续为美中青年加深了解、增进共识而努力。西蒙表示，美中不能脱钩，不应拆桥筑墙、脱钩断链。只有美中携手才能解决全球性挑战。方大为表示，美中之间彼此成就，是不可或缺的伙伴。良性竞争能够让美中更强大，把双边关系搞砸对谁都没有好处。

不久前，国家主席习近平夫人彭丽媛在北京市第八中学出席“中美友好 青春同行”中美青少年文体联谊活动。刚刚参加中美青少年文体联谊活动的美国华盛顿州青少年代表团成员也来到现场，分享了他们的感受与经历。他们说，他们回国后与同学们分享访华见闻，引发了大家对中国的广泛兴趣，希望以后有更多机会与中国学生交流互动，增进彼此了解。

美国青少年代表向谢锋赠送签名篮球。谢锋表示，乒乓球曾在上世纪70年代打开中美建交的大门，今天的你们正在通过篮球构建新的友谊之桥。

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