人民网讯 9月27日上午，2024读懂中国式现代化工作坊在中传学术中心举办启动仪式。本次工作坊以“共筑传播共同体”为主题，邀请供职于中央媒体和高校的外国专家参与，通过专题研讨和实地考察，体悟中国式现代化的生动实践，共话中国式现代化对全球发展进程的深远影响。

工作坊由中国传媒大学和衢州市委宣传部主办，中国传媒大学区域国别传播研究院和衢州南孔文化发展中心承办，中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室特别支持。中国传媒大学副校长王晖出席仪式并致辞。

王晖致辞。中国传媒大学供图

王晖在致辞中表示，中国正通过推进中国式现代化，致力于实现中华民族伟大复兴。通过此次工作坊，期待各方深入探讨中国式现代化的丰富内涵及其在全球化背景下的实践意义。

何雪琦（Ho Sheak Chi）代表外国专家发言。中国传媒大学供图

中央广播电视总台CGTN新媒体编辑何雪琦（Ho Sheak Chi）代表与会外国专家发言。她表示，工作坊提供了一个宝贵的平台，让来自不同国家的参与者共同探讨中国式现代化的内涵。在衢州的调研也将帮助大家亲身体验并更深刻领悟中华传统文化在中国式现代化进程中的价值。

侯隽主持启动仪式。中国传媒大学供图

工作坊启动仪式由中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室党委书记侯隽主持。她表示，在中国传媒大学建校70周年庆祝大会上，习近平总书记给中国传媒大学全体师生回信，突出办学特色深化改革创新，努力培养更多高素质新闻传播人才。以“共筑传播共同体”为主题举办工作坊，是对习近平总书记期待的回应。

周建新发言。中国传媒大学供图

在接下来的共筑传播共同体专题研讨会上，中国传媒大学科学研究处处长周建新以竹子为喻，探讨了中国式现代化的象征意义。他表示，竹子不仅象征着坚韧不拔的精神，还承载着中国人民对和平与美好的向往。竹子从中国乡村走向世界，正体现了中国式现代化传递的美好愿景。他呼吁在座的媒体工作者做好中外文明互鉴“摆渡人”，期待通过传媒的力量将中国对美好生活的追求传向世界各地。

姬德强作主旨发言。中国传媒大学供图

教育部国际传播联合研究院副院长、中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室研究员姬德强带来题为《互联世界中的复线现代化》的主旨发言。他认为，现代化是一个多维度的概念，不应被视为单一的线性发展过程。在不同文化和国家之间存在着多样性和差异性，这要求我们在讨论现代化时采用更加开放和包容的态度。中国式现代化不仅仅是物质层面的进步，更是思维方式的自主和精神文明的变革。

段奕作主旨发言。中国传媒大学供图

江西省赣州市上犹县县委常委、统战部长段奕以《解析中国式现代化的乡村密码：一个基层干部的视角》为题作主旨发言。他用“森泰竹木”“（中央美院）远瞻计划”“漫园山居”等一个个鲜活的案例，生动讲述中国式现代化的上犹实践，引起与会专家的浓厚兴趣和热烈讨论。

周亭主持专题研讨会。中国传媒大学供图

专题研讨会由中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长周亭主持。她表示，要理解中国式现代化，应当回到实践中。期待外国专家在体验、交流中更好认知和理解中国式现代化，产出富有吸引力的融媒体产品，向世界讲好中国式现代化故事。

与会嘉宾。中国传媒大学供图

与会嘉宾结合具体案例和个人经历，分享了对中国乡村面临的主要挑战及其解决方案的思考。并就何为中国式现代化，如何看待中国式现代化与其他国家现代化进程的主要区别展开讨论。

与会嘉宾合影。中国传媒大学供图

中国传媒大学师生约三十余人参与了工作坊启动仪式及专题研讨会。会后外国专家将赴衢州实地考察中国式现代化的地方实践。

(责编：刘叶婷、杨牧)