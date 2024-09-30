人民网阿布贾9月27日电 （记者姜宣）26日，由中国驻尼日利亚大使馆、中国对外文化交流协会、河南省文化和旅游厅联合主办的“天涯共此时——庆中秋迎国庆”活动在尼日利亚中国文化中心成功举办。此次活动旨在落实2024年中非合作论坛北京峰会和中尼元首会谈达成的成果，促进中尼文明互鉴，弘扬中秋节蕴含的“团圆、和谐、幸福”理念，喜迎新中国成立75周年。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、尼日利亚联邦艺术文化和创意经济部国际文化关系司司长赞拿布、郑州市人民政府副秘书长赵恒康、尼日利亚艺术家协会主席兼尼日利亚中国同学会会长苏莱曼、阿布贾大学当代中非关系研究中心主任谢里夫、阿布贾首都中心区联络官雅库布，以及尼日利亚同学会成员、阿布贾大学学生、首都中心区教师、文化中心汉语班学生、相关中资企业代表及演职人员等共300余人出席了本次活动。

杨建兴在致辞中表示，中国人重视家庭亲情，中秋佳节寓意家庭团圆，这种观念逐渐形成了关心他人、兼济天下的世界观。2024年中非合作论坛北京峰会上，中国向包括尼日利亚在内的非洲各国分享经验，提供帮助，充分体现了“中非一家亲”的理念。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，此次活动展示了中尼两国文化艺术之美和交融之美，实现两国文明交流互鉴，增进相互了解和友谊。

赞拿布表示，尼中两国相互尊重、相互合作，将加强文化、旅游和创意产业等领域合作，培育蓬勃发展的两国关系。

郑州市人民政府副秘书长赵恒康介绍了少林功夫、“天地之中、黄帝故里”等文化和旅游资源及郑州市经济社会发展情况。他表示，希望通过共享中原文化盛宴，诚邀尼方朋友“行走河南、读懂中国”，相聚郑州、体验功夫。

欣赏中国文化环节中，一座座可爱的泥塑、一幅幅精美的烙画吸引了许多人驻足，药膳知识讲座，十字刺绣展示，大运河文化展览等展示了中国文化的博大精深。尼日利亚友人尝中秋月饼、品金华举岩茗茶，争相拍照录像留念，文化中心洋溢着浓郁节日氛围。

观众品尝金华举岩茶。人民网记者 姜宣摄

曲剧表演。人民网记者 姜宣摄

向尼日利亚观众介绍中国刺绣。人民网记者 姜宣摄

演出环节，“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”代表团和“中国味道——运河美食体验工作坊”代表团向观众展示了少林功夫、河南豫剧和浙江婺剧等节目，让观众大饱眼福。观众费斯刚学中文一个月，她在观看豫剧《花木兰》选段时，听到解说内容，激动地流下了眼泪。“虽然我还不是很懂中国文化，但毫无疑问我已经被深深吸引。”少林武术团从一登场，便赢得观众掌声、欢呼声此起彼伏，许多人站起来不停拍手叫好，“中国功夫”再次赢得了尼日利亚观众的心。

活动中，文化中心汉语班学生还表演了中国舞蹈，尼日利亚武术协会表演中国武术，首都合唱团带来尼日利亚歌曲和中国歌曲。活动还邀请尼方青年文化机构和平鼓乐表演当地舞蹈和音乐，中尼两国民众在舞台上“天涯共此时”，中尼文化交流合奏出了温暖和谐的乐章。歌曲高潮部分，当尼日利亚艺术家们高水平演唱完《我爱你中国》这首名曲时，观众们大声呼喊“我爱尼日利亚”“I love China”。

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