人民网内罗毕9月29日电 （记者黄炜鑫）中国驻肯尼亚大使馆29日在肯尼亚首都内罗毕举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。中国驻肯尼亚大使周平剑、肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪出席并致辞，肯尼亚政要和各界友好人士、外国驻肯使节、中资机构和华侨华人等600余人出席。

中国驻肯尼亚大使周平剑致辞。人民网记者 黄炜鑫摄

周平剑致辞回顾新中国成立75年来取得的伟大成就，介绍党的二十届三中全会精神，表示中方愿同肯方一道，以两国元首重要共识为引领，落实好2024年中非合作论坛北京峰会成果，朝着“三个伙伴”方向深化中肯全面战略合作伙伴关系。

国庆招待会现场。人民网记者 黄炜鑫摄

穆达瓦迪代表肯尼亚政府和人民向中国政府和人民祝贺中华人民共和国成立75周年，表示肯方钦佩中国取得举世瞩目成就，赞赏中国为促进非洲发展和全球治理发挥引领作用，愿同中方落实论坛峰会成果，携手推进现代化，构建更加紧密的肯中命运共同体。

肯尼亚青年表演中国武术。人民网记者 黄炜鑫摄

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