人民网罗马9月29日电 （记者谢亚宏）当地时间9月28日，由中国驻希腊大使馆支持，雅典中国文化中心、希腊比雷埃夫斯市政府、中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、中希时报、雅典中文学校联合主办的“天涯共此时——（第三届）比雷埃夫斯国际美食节”在比雷埃夫斯市中心Korai Square广场隆重举行。中国驻希腊大使馆参赞李颖、比雷埃夫斯市市长扬尼斯·莫拉利斯、副市长安德里亚娜·扎拉克丽、雅典中国文化中心主任王江涛，以及现场近两千名希腊民众参与活动。

李颖代表使馆感谢比雷埃夫斯市政府以及主办方的大力支持，并强调美食节是中希文化交流的重要桥梁，能够加深两国之间的理解与合作。

扬尼斯·莫拉利斯在接受《中希时报》采访时对美食节给予高度评价。他表示，这是比雷埃夫斯市连续第三年成功举办国际美食节，活动不仅让市民感受中国文化的丰富性，也进一步加强了比雷埃夫斯市与中国的交流与合作。

王江涛表示，相信通过此次的文化交流和美食体验活动，两国人民一定会进一步增进了解、加深友谊。他指出，雅典中国文化中心作为中华文化海外展示和中国旅游海外推介的综合平台，今后将继续在中国驻希腊大使馆、文化和旅游部及北京市政府的领导下开展丰富多彩的文化交流和旅游推介活动，讲好中国故事，传播好中国声音。

活动现场，中国美食文旅展区为大家奉上包括中国美食品鉴、中国武术、民乐演奏和非物质文化遗产展示，以及“你好！中国——2024丝绸之路主题旅游海外推广季”“天涯共此时”“北京旅游推介”“外籍来华人员支付”等专题精彩内容的推介。丰富多彩的中国文化展示向前来参与美食节的人们提供了一个全方位了解中国的平台，带希腊民众深入了解中国的发展脉络，感受独特的文化氛围。

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