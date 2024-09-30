人民网罗马9月29日电 （记者谢亚宏）当地时间27日晚，马耳他大学孔子学院受邀参加彭布罗克市社区首次中国文化之夜活动，现场气氛热烈，吸引了众多居民前来参与。

马耳他大学孔子学院的展台前，参与活动的体验者络绎不绝，展台的亮点之一便是精美的书签，中文老师们用毛笔书写祝福，行云流水，寓意深远，吸引了众多来宾驻足观赏，每一张书签都承载着对参与者的美好祝愿，传递着浓厚的文化氛围。

活动现场。 马耳他大学孔子学院供图

除了写书签送祝福，书法、折纸和剪纸等文化体验活动也深受青睐。孩子们在中文老师们指导下，兴致勃勃地学习折纸，用耐心和细心制作出一只只栩栩如生的纸鹤，让人们赞叹不已，而剪纸活动展示了中国传统艺术精巧的独特魅力，精致的剪纸作品让体验者流连忘返，纷纷表示希望能带回家作为纪念。

在活动的高潮时刻，马耳他大学孔子学院学生方美美的优美歌声响起，她倾情演唱的《荷塘月色》更是将现场气氛推向了高潮，她的歌声如涓涓细流，轻柔动人，仿佛将人们带入了那宁静的荷塘，身临其境般地感受到了中国古典诗词的韵味，观众们纷纷陶醉其中，热烈的掌声久久回荡在现场。

此次马耳他大学孔子学院参与中国文化之夜活动，让马耳他居民体验到了丰富多彩的中华文化，进一步促进了中马之间的文化交流。

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