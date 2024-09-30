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中国驻冰岛大使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月30日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩9月29日电 （记者殷淼）当地时间9月27日，中国驻冰岛大使何儒龙夫妇在使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。冰岛食品、农业与渔业部长贡纳尔斯多蒂尔，外交部常秘埃约尔夫松，前总统格里姆松，前外长斯卡费丁松等冰岛各界人士，以及驻冰使节、华人华侨、留学生代表等逾350人出席。

中国驻冰岛大使何儒龙在招待会上致辞。中国驻冰岛大使馆供图

中国驻冰岛大使何儒龙在招待会上致辞。中国驻冰岛大使馆供图

何儒龙在致辞中回顾了新中国成立75年以来取得的举世瞩目的发展成就，重点宣介党的二十届三中全会精神，强调开放是中国式现代化的鲜明标识，中国的发展是世界的机遇，也将为中冰两国关系进一步发展创造有利条件。期待中冰友谊不断深化，合作日益加强，造福两国和两国人民。

嘉宾观看冰岛艺术家赴华采风绘画作品。中国驻冰岛大使馆供图

嘉宾观看冰岛艺术家赴华采风绘画作品。中国驻冰岛大使馆供图

埃约尔夫松转达正在纽约参加联合国大会的冰岛外长对中华人民共和国成立75周年的祝贺，表示期待冰中两国不断加强交流合作，共同促进世界和平与繁荣。

中国驻冰岛大使何儒龙夫妇与来宾欣赏变脸节目。中国驻冰岛大使馆供图

中国驻冰岛大使何儒龙夫妇与来宾欣赏变脸节目。中国驻冰岛大使馆供图

招待会以冰岛女子合唱团演唱中冰两国国歌以及冰岛儿童表演变脸节目开场，期间还展示了冰岛艺术家赴华采风绘画作品，现场气氛热烈友好。招待会结束后，嘉宾前往天堂影院出席使馆与央视电影频道共同举办的中国电影节闭幕式，并观看《流浪地球2》。嘉宾对电影节期间展映的《长安三万里》《爱情神话》等三部影片赞不绝口，期待更多中国影片在冰岛呈现。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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