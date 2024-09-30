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“恭王府服饰秀”惊艳亮相巴黎

2024年09月30日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎9月29日电 （记者于超凡）当地时间9月28日，文化和旅游部恭王府博物馆主办的“2024巴黎·恭王府服饰秀”在巴黎瓦格拉姆大厅亮相。中国驻法国大使卢沙野、公使陈力，以及来自联合国教科文组织、国际关系与战略总局、法国国家科研署、法国国家美术学会、尚蒂伊城堡等300余位各界嘉宾出席活动。

恭王府博物馆多年来以古建筑和馆藏资源为核心，研究、提炼和挖掘中华优秀传统文化精粹，积极探索中华优秀传统文化当代表达的新语境、新入口，努力实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。2023年9月，首届“恭王府服饰秀”于法国巴黎成功举办，让世界看到中华优秀传统文化在中国的传承发展。

2024年恰逢中法建交60周年，为进一步深化合作，促进交流，推动两国人民友好往来，作为中法文化旅游年项目之一，“2024巴黎·恭王府服饰秀”如期举行。本次活动由巴黎中国文化中心协办，清华大学美术学院为学术支持单位，北京劳伦斯许服装服饰有限公司、北京国际设计周有限公司为执行单位。国际著名服装设计师劳伦斯·许担任本次服饰秀主理人，携年轻新锐设计师，现场展示48套高定服饰。展览通过融入恭王府代表性历史文化元素，运用中国传统色彩和刺绣、螺钿、云锦等传统非遗工艺，以学术研究成果为理论支撑，通过时尚、跨界的方式，向世界传播匠心独运的东方美学。

9月28日，模特在法国巴黎举行的“2024巴黎·恭王府服饰秀”上展示服装（主办方供图）

9月28日，模特在法国巴黎举行的“2024巴黎·恭王府服饰秀”上展示服装。主办方供图

9月28日，在法国巴黎举行的“2024巴黎·恭王府服饰秀”上，服饰秀主理人、服装设计师劳伦斯·许（中）等向观众致意（主办方供图）

9月28日，在法国巴黎举行的“2024巴黎·恭王府服饰秀”上，服饰秀主理人、服装设计师劳伦斯·许（中）等向观众致意。主办方供图

文明之光，相互映照。恭王府博物馆希望以“恭王府服饰秀”为契机，不断推动中华优秀传统文化与当代生活相融通，深化东西方文明的交流互鉴，促进中国故事和中国声音的全球化表达，持续提升中华优秀传统文化在全球的影响力。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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