本报联合国9月28日电 （记者李志伟）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席第七十九届联合国大会一般性辩论，并发表题为《继往开来 砥砺前行 携手共建人类命运共同体》的演讲。

王毅说，习近平主席多次强调，联合国的作用只能加强，不能削弱。面对百年未有之大变局，中国的呼吁是，顺应时代发展潮流，锚定人类进步方向，作出正确历史选择。中国的主张是，打造持久稳定的安全格局、共同繁荣的发展格局、交流互鉴的文明格局、共建共享的治理格局。

王毅就乌克兰危机、巴勒斯坦、阿富汗、朝鲜半岛等热点问题阐明了中方立场，就完善全球治理提出中国主张。

王毅强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。53年前，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在“两个中国”，不存在“一中一台”。在这一原则问题上没有灰色地带，没有模糊空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势！

王毅介绍了中共二十届三中全会精神，指出中国式现代化将有力促进世界和平稳定，有力促进共同发展，有力促进完善全球治理，有力促进人类文明进步。中国愿同各国一道，重温联合国初心使命，重申对联合国宪章坚定承诺，倡导践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，携手共建更加美好的世界！

同日，王毅还同韩国外长赵兑烈举行了双边会见。

《 人民日报 》（ 2024年09月30日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)