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重振多边主义 携手应对挑战（寰宇平）

2024年09月30日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　命运与共、休戚相关是当今世界的最大现实，同舟共济、合作共赢是应对挑战的必由之路。国际社会应加强团结合作，共同推进全球治理，为子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未来

 

　　日前闭幕的联合国未来峰会通过《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代宣言》，描绘了世界未来发展蓝图，呼吁改革全球治理体系，更好应对全球性挑战。在当前变乱交织的国际形势下，重振多边主义、推动全球治理变革完善是因应时代挑战、开创美好未来的迫切需要。国际社会应以未来峰会举行为契机，加强团结合作，共同推进全球治理，为子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未来。

　　近年来，国际局势动荡不安，全球性挑战层出不穷，迫切需要加强全球合作、完善全球治理。然而，个别国家奉行单边主义、保护主义，大搞“小圈子”和集团政治，加剧国际关系紧张，破坏国际社会团结合作，严重损害多边主义。国际社会要求捍卫公平正义、重振多边主义的呼声不断高涨。联合国未来峰会上，乌干达总理罗比娜·纳班贾在代表七十七国集团发言时表示，“当前不公平的国际经济秩序给发展中国家带来的重大挑战，已经达到当今时代最尖锐的程度”。联合国秘书长古特雷斯指出，世界正在经历一个动荡和转型的时期，必须采取决定性的第一步来更新和改革国际合作。

　　只有坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，多边主义才能得到落实，全球治理才会向前发展。面对层出不穷的全球性挑战，单打独斗行不通，必须开展全球合作。《未来契约》及其附件《全球数字契约》和《子孙后代宣言》涉及可持续发展和发展筹资，国际和平与安全，科学、技术和创新及数字合作，青年和子孙后代，全球治理变革等五大领域，强调必须加强以联合国为核心的多边体系，并承诺开启多边主义新纪元。第七十九届联合国大会主席菲勒蒙·扬表示，《未来契约》不仅应对当前的危机，而且为可持续、公正与和平的全球秩序奠定了基础。国际社会应将联合国未来峰会达成的广泛共识转化为具体行动，让多边主义的火炬照亮人类前行之路。

　　安全是人类最基本需求。国际社会应追求共同、综合、合作、可持续安全，尊重各国主权、领土完整，反对干涉他国内政，维护各国自主选择发展道路和社会制度的权利，抵制和反对冷战思维和零和博弈。应重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端，反对在国际关系中使用武力或者以武力相威胁，共同构建人类安全共同体。大国尤其要作出表率，以计利天下的大胸怀打破地缘政治小圈子，以立己达人的大格局超越冲突对抗小集团，做世界团结的“推进器”、国际和平的“压舱石”。

　　发展是人类社会的永恒主题。《未来契约》指出，实现可持续发展、不让任何一个人掉队现在是而且将永远是多边主义的核心目标。国际社会应坚持发展优先，全面落实联合国2030年可持续发展议程，推动发展问题重回国际议程中心位置。应坚持以人民为中心的发展思想，推动普惠包容的经济全球化，让人民享有发展成果，让各国实现共同繁荣。应加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，反对将经贸问题政治化、武器化、泛安全化。片面追求赢者通吃，只会满盘皆输；执迷打造“小院高墙”，只会禁锢自己、割裂世界。

　　公道正义是世界各国的共同追求。各国无论大小、强弱，都是国际社会平等一员。国际上的事情要由各国商量着办。要推动平等有序的世界多极化，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。要强化国际法治权威，抵制恃强凌弱的丛林法则，反对单边制裁等霸权行径，维护发展中国家正当权益，推动国际关系民主化，捍卫国际公平正义。近年来，全球南方声势卓然壮大，在维护国际公平正义、促进世界和平发展方面发挥着更加重要的作用。全球治理体系要适应国际政治经济发展的新现实，提高全球南方国家的话语权和代表性。

　　科学技术是推动时代进步的根本动力。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为人类社会和全球治理带来全新机遇和挑战。国际社会要与时俱进，开拓新疆域新实践，追求更为公正合理的全球治理。着眼于确保人工智能有利于人类文明进步，国际社会应坚持以人为本、智能向善、相互尊重等理念发展和使用人工智能，遵守适用的国际法。应支持联合国在人工智能治理问题上发挥主渠道作用，提升发展中国家的代表性和发言权，确保人工智能发展与治理的权利平等、机会平等、规则平等，解决数字贫困及不平等，支持公正的数字转型。

　　命运与共、休戚相关是当今世界的最大现实，同舟共济、合作共赢是应对挑战的必由之路。习近平主席指出：“践行真正的多边主义，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，始终是中国外交坚守的原则，不会改变。”作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续同国际社会一道，践行真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动人类共同乘坐的这艘大船驶向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月30日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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