图①：9月26日，第三届中尼媒体峰会暨庆祝新中国成立75周年活动在尼泊尔首都加德满都举办。图为尼泊尔参会人员在现场合影。

拉米拉·高塔姆摄

图②：当地时间9月24日，在中国驻埃及大使馆举办的庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上，当地民众在图书展位阅读阿文版中国图书。

本报中东中心分社 奥马尔·哈利勒摄

图③：9月23日，由泰国曼谷中国文化中心和西藏自治区文化和旅游厅联合举办的“西藏情韵 喜迎国庆——中国西藏·扎西德勒艺术团访泰专场演出”在曼谷中国文化中心剧场举行。图为演出中的独唱节目《阿西卓姆》。

万西里·林乍能斯里摄

图④：9月20日，南非华侨华人在约翰内斯堡举行庆祝中华人民共和国成立75周年文艺表演。图为当地侨胞深情演唱中文歌曲。

本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

图⑤：9月22日，阿联酋中国文化中心与中国银行迪拜分行、中东汉语学院在阿布扎比合作举办庆祝中华人民共和国成立75周年系列文化交流活动，吸引当地青少年参与。图为两名阿联酋女孩在活动现场手持油纸伞合影。

本报中东中心分社 纳达尔·达乌德摄

图⑥：9月18日，中国驻革但斯克总领事馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年暨中波建交75周年招待会，其间丰富的中华传统文化体验活动受到欢迎。图为波兰嘉宾体验中国剪纸技艺。

米莱娜·德姆祖克摄

图⑦：9月25日，中国驻巴基斯坦大使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年华侨华人专场招待会。图为巴基斯坦表演者演奏《茉莉花》。

本报巴基斯坦分社 瓦卡斯·阿赫迈德摄

图⑧：9月17日，意大利佛罗伦萨领区侨界举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中秋文艺晚会，当地侨界带来了歌曲、舞蹈、戏剧等精彩纷呈的节目。图为领区青少年侨胞合唱中文歌曲。

科拉多·布西洛摄

图⑨：当地时间9月21日，中国驻慕尼黑总领事馆在德国慕尼黑王宫举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会暨“永恒的江南”交响音乐会。图为无锡民族乐团当天在慕尼黑王宫前的广场上演奏。

本报欧洲中心分社 埃尔穆特·施密特摄