新华社联合国9月28日电（记者潘云召 杨士龙）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席第79届联合国大会一般性辩论，并发表题为《继往开来 砥砺前行 携手共建人类命运共同体》的演讲。

王毅说，习近平主席多次强调，联合国的作用只能加强，不能削弱。面对百年未有之大变局，中国的呼吁是，顺应时代发展潮流，锚定人类进步方向，作出正确历史选择。中国的主张是，打造持久稳定的安全格局、共同繁荣的发展格局、交流互鉴的文明格局、共建共享的治理格局。

王毅就乌克兰危机、巴勒斯坦、阿富汗、朝鲜半岛等热点问题阐明了中方立场，就完善全球治理提出中国主张。

王毅强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。53年前，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在“两个中国”，不存在“一中一台”。在这一原则问题上没有灰色地带，没有模糊空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势！

王毅介绍了中共二十届三中全会精神，指出中国式现代化将有力促进世界和平稳定，有力促进共同发展，有力促进完善全球治理，有力促进人类文明进步。中国愿同各国一道，重温联合国初心使命，重申对联合国宪章坚定承诺，倡导践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，携手共建更加美好的世界！

同日，王毅还同韩国外长赵兑烈举行了双边会见。

(责编：袁勃、牛镛)