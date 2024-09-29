新华社联合国9月28日电

继往开来 砥砺前行 携手共建人类命运共同体

——在第79届联合国大会一般性辩论上的演讲

中共中央政治局委员、中华人民共和国外交部长 王毅

（2024年9月28日，纽约联合国总部）

主席先生、各位同事：

人类再次站在历史的十字路口。我们首先面对的是一个变乱交织的世界，安全失序、发展失衡、治理失效日益突出，热点冲突、大国对抗、地缘矛盾此起彼伏，人们对这个星球的未来更为忧虑。同时，我们又正在迎来一个充满希望的世界。多极化和全球化的时代潮流浩浩荡荡、不可阻挡，“全球南方”国家对现代化的渴望从来没有像现在这样强烈，我们迈向现代化的脚步从来没有像今天这样坚定。

联合国承载了各国人民对持久和平、共同繁荣的美好向往，见证了国际社会团结合作、追求进步的光辉历程。习近平主席多次强调，联合国的作用只能加强，不能削弱。面对百年未有之大变局，中国的呼吁是，顺应时代发展潮流，锚定人类进步方向，作出正确历史选择。中国的主张是，坚持和平共处，打造持久稳定的安全格局；坚持开放包容，打造共同繁荣的发展格局；坚持和而不同，打造交流互鉴的文明格局；坚持公道正义，打造共建共享的治理格局。

今天的世界，各国安危休戚与共。面对各种全球性挑战和风险，没有任何国家可以独善其身、独享安全。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重彼此的国家主权和领土完整，重视对方的合理安全关切，通过对话协商化解矛盾分歧，积极探索大国和平共处之道，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

今天的世界，各国发展深度相融。如果富国愈富，穷国恒穷，生而平等就会成为空话，公平正义更将遥不可及。实现现代化是各国人民的正当权利，不是哪个国家独有的专利。我们要致力于推进世界现代化，确保现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队。要倡导普惠包容的全球化，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，助力发展中国家跨越发展鸿沟，保持全球经济增长活力。

今天的世界，各种文明互有所长。习近平主席指出，文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别。我们要尊重文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，不搞价值观外交，反对意识形态对抗，以平等之心彼此尊重，以包容之心相互成就。

今天的世界，各国主权一律平等。一大批“全球南方”国家卓然壮大，一两个大国说了算的时代已经一去不复返。我们要倡导平等有序的多极化，坚持国家不分大小，都在多极体系中有自身的位置和作用。要践行真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，实现国际关系的民主化。要秉持共商共建共享原则，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

主席先生，

和平是当今世界最宝贵的财富。有人问，有没有通往和平的道路，实际上和平本身就是道路。没有和平，发展难以为继；没有和平，合作无从谈起。为了和平，哪怕仍有一线希望，就不应轻言放弃；哪怕还有一点可能，就要付出百倍努力。

乌克兰危机还难以走向结束。当务之急是坚持“战场不外溢，战事不升级，各方不拱火”，推动局势尽快降温。中国正在做的，是发挥建设性作用，穿梭斡旋、劝和促谈，而不是火上浇油、趁机渔利。本届联大期间，中国、巴西等“全球南方”国家共同成立“和平之友”小组，目的就是秉持联合国宪章宗旨和原则，为政治解决危机汇聚共识，为实现和平前景贡献力量。

巴勒斯坦问题是人类良知的最大创伤。加沙冲突仍在延宕，平民伤亡与日俱增。黎巴嫩战火又起，强权不能代替正义。巴勒斯坦独立建国的夙愿不能再被回避，巴勒斯坦人民遭受的历史不公不能再被无视。全面停火刻不容缓，“两国方案”是根本出路。中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。中方近期推动巴勒斯坦内部和解取得突破。我们将继续和志同道合的国家一道，为全面、公正解决巴勒斯坦问题，实现中东长治久安作出努力。

阿富汗问题攸关地区和平与安全，要帮助阿富汗稳健施政、有效打恐、改善民生、重振经济，为阿富汗人民开创一个美好的未来。

朝鲜半岛不能再生战端，要持之以恒推动局势降温，坚持对话协商解决问题，实现停和机制转换，维护半岛和平稳定。

中国深知亚洲地区需要的是稳定发展，反对的是分裂冲突。亚洲作为人类文明的重要源头和全球增长的关键引擎，有智慧也有能力通过地区合作稳定局势，通过对话协商妥处分歧，我们坚决反对域外国家把黑手伸向这一地区，坚决抵制任何势力在此兴风作浪、挑动对抗。

主席先生，

面对日益严峻的全球挑战，中国从来没有袖手旁观，而是以前所未有的力度参与全球治理。近年来，习近平主席先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为解决人类面临的种种难题贡献了中国智慧，为完善全球治理注入了中国力量。

面对全球发展的失衡滞后，中国主张把发展问题置于国际议程中心位置，聚焦落实联合国2030年可持续发展目标，加大发展资源投入，帮助发展中国家更好应对各种风险挑战。不久前召开的中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出中非携手推进现代化的“十大伙伴行动”，宣布给予包括非洲在内40多个最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一重大举措的首个发展中大国和主要经济体。

面对制裁封锁的单边霸凌，中国坚定支持各国捍卫自身正当权利，维护国际体系的公平开放，提升全球发展的普惠协同，共同反对技术封锁，共同抵制脱钩断链。制裁施压带不来垄断优势，打压围堵解不开自身困境，各国人民追求美好生活的权利不可剥夺。在此，我们再次敦促美国全面取消对古巴的封锁制裁和涉恐列名。

面对生态挑战的不断加剧，中国坚定不移走绿色低碳可持续发展道路，将用历史上最短时间实现从碳达峰到碳中和，为促进人与自然和谐共生作出积极努力。要秉持共同但有区别的责任原则，真正落实《巴黎协定》。发达国家应帮助发展中国家提升应对能力，不能一边大谈应对气候变化，一边无端打压别国绿色产业，拖累全球绿色转型步伐。

面对人工智能的方兴未艾，中国坚持以人为本、智能向善、发展与安全并重，探索建立普遍认同的国际规则和标准。中国支持联合国发挥人工智能全球治理主渠道作用，加强人工智能能力建设的国际合作，我们已提出“人工智能能力建设普惠计划”，愿为推动人工智能健康有序、公平普惠发展做出更多贡献。

面对维护人权的时代课题，中国主张尊重各国自主选择人权发展道路，任何国家都不能把自己的意志强加于人，都不能打着人权幌子肆意干涉别国内政。中国坚持以人民为中心，促进人的自由全面发展，走出了一条适合本国国情的人权发展道路。我们愿继续同各国和联合国人权机构平等对话交流，共同推动全球人权事业健康发展。

主席先生，

台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。《开罗宣言》、《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的中国领土，包括台湾、澎湖列岛归还中国，构成了二战后国际秩序的重要组成部分。53年前，就是在这座神圣庄严的大厅，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国唯一合法代表，并立即把台湾地区的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在“两个中国”，不存在“一中一台”。在这一原则问题上没有灰色地带，没有模糊空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势！

主席先生，

再过几天，中华人民共和国将迎来75周年华诞。75年来，国际形势风云变幻，中国的选择始终未变，那就是集中力量为人民谋幸福、为民族谋复兴，同时也为人类谋进步、为世界谋大同。中国在追求自身发展的同时，始终胸怀天下，不断以自身新发展为世界提供新机遇。前不久，中国共产党二十届三中全会做出进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重要决定，开启了中国携手世界共同发展进步的新的征程。

中国式现代化将有力促进世界和平稳定。中华文明崇尚和平理念，中华民族没有扩张传统。近代中国曾饱受列强欺凌，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。中国是世界上唯一将和平发展写入宪法的大国，是五核国中唯一承诺不首先使用核武器的国家。我们积极探索并践行中国特色热点问题解决之道，为破解安全困境、完善安全治理提供助力，为消弭冲突、建设和平铺路架桥。中国每发展一步，和平力量就壮大一分。

中国式现代化将有力促进各国共同发展。中国不追求独善其身，我们愿同各国携手同行。通过进一步扩大高水平开放，主动对接国际高标准经贸规则，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国已同多个国家全面互免签证，扩大单方面免签，不断便利中外人员往来。中国大力推动高质量共建“一带一路”，以实际行动支持联合国2030年可持续发展议程。中国加快落实支持“全球南方”合作八项举措以及支持非洲和平发展的一系列重要倡议，助推“全球南方”国家在现代化道路上阔步前行。

中国式现代化将有力促进完善全球治理。中国始终支持联合国不断改革发展，打造“联合国2.0”。国际金融体系需要与时俱进，全球治理应当更为均衡有效。中国将继续履行自身国际义务，对联合国提供财政支持，向联合国输送优秀人才。联合国系统应呼应发展中国家的正当诉求，提升“全球南方”国家的代表性和发言权。

中国式现代化将有力促进人类文明进步。中国式现代化既扎根于中华大地，也借鉴了各国文明成果，开创了人类文明新形态，为各国探索现代化道路提供了新的选择。中国主张不同文明相互尊重，相互借鉴，共同推进人类文明事业。中国推动设立文明对话国际日，倡导加强国际人文交流合作，推动各国人民相知相亲。

主席先生，

2025年是世界反法西斯战争胜利和联合国成立80周年。中国愿同各国一道，重温联合国初心使命，重申对联合国宪章坚定承诺，倡导践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，携手共建更加美好的世界！

谢谢！

(责编：牛镛、袁勃)