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中国驻累西腓总领馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月29日14:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢9月24日电 （记者陈一鸣、时元皓、陈海琪）累西腓消息：9月24日，中国驻累西腓总领馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。巴西外交部驻东北部地区办公室主任德宝拉大使，塞尔希培州州长代表、副州长索布拉尔，伯南布哥州州长代表、科技厅长维达尔出席并致辞，塞阿腊州、北里奥格朗德州、帕拉伊巴州等州州长代表以及巴西共产党中央委员卡多佐、西凯拉等领区巴方政、商、警、媒、学界友人及外国驻累领团，中资企业、孔子学院、中方媒体、华侨华人等200余人参加。

中国驻累西腓总领事兰和平在致辞中表示，75年来，在中国共产党的坚强领导下，中国从温饱不足迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强，创造了人类发展史上的伟大奇迹。中国共产党二十届三中全会成功召开，对中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了系统部署，为包括巴西在内的世界各国创造更多合作共赢新机遇。今年是中巴建交50周年，中巴全面战略伙伴关系不断提质升级，成为发展中大国携手发展的典范。中方愿同领区各界一道，持续加强两国发展战略对接，深化双方各领域交流合作，不断造福中巴两国和两国人民，携手打造双边关系下一个“黄金50年”。

中国驻累西腓总领事兰和平在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

中国驻累西腓总领事兰和平在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

德宝拉表示巴西十分重视发展同中国的友好合作，在两国元首战略引领下，双边关系正在进入新阶段。中巴在一系列涉及世界和平与发展的重大问题上观点一致，将继续在联合国等多边平台密切协作，共同为捍卫国际公平正义发出建设性声音。

巴西外交部驻东北部地区办公室主任德宝拉大使在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

巴西外交部驻东北部地区办公室主任德宝拉大使在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

索布拉尔祝贺中华人民共和国成立75周年，表示中国向世界展示了发展和创新的卓越能力以及深刻伟大的经济、社会和技术变革。塞州愿与总领馆一道，挖掘双方合作潜力，在能源、农业、技术和可持续发展等领域加强联系，开辟拓展交流合作新途径。

塞尔希培州州长代表、副州长索布拉尔在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

塞尔希培州州长代表、副州长索布拉尔在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

维达尔用中文致以问候，表示伯州政府清楚认识到中国是其最大的合作伙伴之一，高度重视发展对华关系，愿持续在地方交往、文化教育、科技创新、青年交流等领域同中国加强交流合作，深化友谊。

伯南布哥州州长代表、科技厅长维达尔在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

伯南布哥州州长代表、科技厅长维达尔在招待会上致辞。 中国驻累西腓总领馆供图

招待会现场播放了《国家形象》《中华文明国际形象》等宣传视频，生动展示了自信自立、胸怀天下、开放包容的中国形象。领区当地音乐家莫赖斯倾情演唱中文歌曲《我爱你，中国》和巴西歌曲《我的家乡》，当地侨胞子女合唱《明天会更好》，将现场气氛推向高潮。与会嘉宾纷纷祝贺中国国庆，盛赞中国辉煌发展成就和中巴关系。

现场还发放了《习近平谈治国理政》第四卷葡文版等书籍及中巴建交50周年纪念封，深受与会嘉宾欢迎。

图为招待会现场。 中国驻累西腓总领馆供图

图为招待会现场。 中国驻累西腓总领馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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