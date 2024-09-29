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中国驻圣保罗总领馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月29日14:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网圣保罗9月26日电 （记者陈一鸣）当地时间9月26日，中国驻圣保罗总领馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。巴西外交部驻圣保罗代表处大使卡马戈、圣保罗州州长代表文化厅厅长马尔顿、圣保罗市长代表市国际关系局局长戈米德、巴西中资企业协会会长张广华、巴西华人协会会长叶周永等州市政府、领团、企业、高校、孔院、中资机构、华侨华人、中外媒体代表等300余人出席。

中国驻圣保罗总领事余鹏在招待会上致辞。 人民网记者 陈一鸣摄

中国驻圣保罗总领事余鹏在招待会上致辞。 人民网记者 陈一鸣摄

中国驻圣保罗总领事余鹏在致辞中回顾了新中国成立75年来，在推进中国式现代化建设、推动经济高质量快速发展、全方位提升民生质量，以及构建人类命运共同体应对世界挑战等方面取得的伟大成就，并宣介中国共产党二十届三中全会精神。

余鹏表示，中巴两国刚刚隆重庆祝建交50周年，在两国元首战略指引下，中巴关系更加成熟坚韧，正朝着命运共同体的方向稳步前行。

余鹏分享了到任一年来的经历感受，期待与领区各界携手合作，把握新时期中国发展和中巴关系新机遇，推动中国与领区友好合作迈上新台阶。

卡马戈、马尔顿等嘉宾热烈祝贺中华人民共和国75周年华诞，盛赞中国卓越发展成就和灿烂千年文明，积极评价巴中关系战略价值和全球影响，殷切寄语巴西和中国、圣保罗和中国携手共进，共创繁荣美好未来。

巴西外交部驻圣保罗代表处大使卡马戈在招待会上致辞。 人民网记者 陈一鸣摄

巴西外交部驻圣保罗代表处大使卡马戈在招待会上致辞。 人民网记者 陈一鸣摄

招待会气氛热烈友好。华侨华人文艺团体和当地民众共同为来宾带来颇具特色的击鼓舞、桑巴舞及武术和声乐表演，精彩演出赢得现场阵阵掌声。

招待会现场，巴西中资企业协会及比亚迪、长城汽车、华为、TCL和中国移动等中企代表还设置展台，宣介中资企业情况，展示最新产品和服务，吸引大量来宾驻足观看。

当地时间9月26日，中国驻圣保罗总领馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。 人民网记者 陈一鸣摄

当地时间9月26日，中国驻圣保罗总领馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。 人民网记者 陈一鸣摄

华侨华人文艺团体和当地民众共同为来宾带来颇具特色的击鼓舞、桑巴舞及武术和声乐表演。 人民网记者 陈一鸣摄

华侨华人文艺团体和当地民众共同为来宾带来颇具特色的击鼓舞、桑巴舞及武术和声乐表演。 人民网记者 陈一鸣摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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