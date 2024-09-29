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旅日大熊猫“比力”“仙女”启程回国

2024年09月29日13:40 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月29日电（记者胡晓格　郭丹）旅日大熊猫“比力”和“仙女”29日上午启程离开日本东京上野动物园，踏上回国旅途。

　　当天上午，“比力”和“仙女”乘坐包机从日本成田机场起飞，回国后将被送往中国大熊猫保护研究中心。

　　雄性大熊猫“比力”和雌性大熊猫“仙女”都已19岁，由于高龄出现高血压等问题。上野动物园说，一直以来，中日专家保持沟通和联合会诊，对症用药治疗，目前两只大熊猫饮食和日常活动状况正常。为使大熊猫得到更好照顾和治疗，经东京都和中国野生动物保护协会协商，决定尽早将“比力”和“仙女”送还。

　　“比力”和“仙女”于2011年2月通过租借形式入住上野动物园，不久后发生东日本大地震，两只大熊猫的灾后亮相给日本民众带去无限温暖。9月28日是两只大熊猫最后一天公众参观日，约两千名民众专程前往上野动物园与它们告别。上野动物园园长福田丰说，非常感谢“比力”和“仙女”给日本民众带来的欢笑，希望它们健康长寿。

　　在日期间，“比力”和“仙女”于2017年自然繁殖产下大熊猫“香香”，“香香”已于去年回到四川 。2021年又诞下龙凤胎“晓晓”和“蕾蕾”。

(责编：崔越、崔译戈)

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