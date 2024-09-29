Novi Basuki（王小明）

每年在广西南宁举办的中国—东盟博览会是中国与东盟务实合作的重要平台，见证了中国与东盟从2003年建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系到构建中国—东盟命运共同体的光辉历程。今年恰逢中国—东盟人文交流年，本届东博会首次启动了中国—东盟青年领军者成长计划，为中国—东盟命运共同体的建设注入青年力量，助力中国—东盟关系不断发展。

中国与东盟构建命运共同体的助推器

前20届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，共有196位中外领导人、4100多位部长级贵宾和国际组织负责人出席，通过领导人会见、部长级磋商、多双边纪念活动等形式，增进战略互信，凝聚合作共识，有力助推中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范、成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

东博会框架下的中国—东盟商界领袖论坛、中国—东盟工商会会长联席会议等商务对话进一步促进了双方的贸易与投资合作。

东博会不仅为东盟国家提供展示特色农产品等传统商品的舞台，也是推动新技术合作的重要平台。东博会持续推动东盟与中国在绿色经济、数字经济和供应链对接方面深入合作，也有利于东盟推动可持续发展。

中国在高铁、新能源汽车、可持续发展技术方面有很大优势，与中国深化合作可以发挥印尼自身资源优势，更好融入全球可持续发展供应链。相信有不少东盟国家，希望通过与中国合作，拥有自己的“雅万高铁”。

当前，东盟国家正处于快速工业化的进程中，对中国的先进技术和雄厚资金有着迫切的需求。通过高质量共建“一带一路”，凭借中国式现代化经验，中国和东盟正携手前行共逐现代化之梦。

年轻力量创造更美好的未来

本届东博会创新实施中国—东盟青年领军者成长计划，旨在通过“对话＋研学”的培养模式，搭建双方优秀青年增进了解、互学互鉴的国际交流合作平台，使优秀青年在东博会平台上获得更多资源和更大成长空间，加快成长为本行业、本领域、本部门的领军者，并当好中国—东盟友好合作的亲历者、传播者、践行者，让他们在中国—东盟合作中发挥更大创造力、引领力。

正如东博会秘书处秘书长韦朝晖所说，东博会今年开启了“镶钻成冠”升级发展新阶段，新的使命召唤着新生的力量。青年是最富有朝气、最具开拓精神的群体，中国—东盟世代友好、创造区域更美好未来的接力棒，义不容辞地交到了新一代青年人的手中。

此次圆桌对话会是中国—东盟青年领军者成长计划的首场活动。今后每期成长计划为期两年，每年主要由5个机制性活动组成：参加一次经贸盛会、参加一个联合课题、参加一次学员讲堂、参加一系列行业沙龙、促成一个“小而美”项目。该计划务实并具有前瞻性，为双方未来的合作储备人才，为中国—东盟命运共同体的建设动员青年力量。

依托东博会平台，中国和东盟在人文领域交流合作不断走深走实。近年来，到中国留学已成为越来越多东盟学生的选择。中国—东盟青年领军者成长计划拥有坚实的群众基础，希望双方青年积极参与其中，在提升自我的同时，凝聚合作共识，推动中国—东盟友好关系发展，创造更美好的未来。

（作者系印尼华裔总会专家委员会委员、泗水西普特拉大学语言与文化部主任）

(责编：张悦、杨牧)