人民网堪培拉9月28日电 （记者陈效卫）9月27日，中国驻基里巴斯使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中基复交5周年招待会。基里巴斯总统马茂特别代表、群岛部长特马里，基里巴斯各界人士，驻基里巴斯外交使团及侨界、中资机构、援基专家组、在基海域作业中国远洋渔船代表等约300人出席。

中国驻基里巴斯大使周立民回顾了中华人民共和国成立75年来所取得的巨大发展成就与中基复交5年务实合作成果。周立民表示，75年来，中国从四分五裂、一盘散沙到高度统一、民族团结，从积贫积弱、一穷二白到全面小康、繁荣富强，从被动挨打、饱受欺凌到独立自主、坚定自信。75年来，中国仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，取得了脱贫攻坚战的全面胜利。75年来，中国科技发展迅速，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。75年来，中国奉行独立自主的和平外交政策，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议获得国际社会的广泛认可与高度评价。

周立民表示，中基复交五年以来，在两国领导人战略引领下，双边合作取得丰硕成果。中基政治互信不断加深，务实合作蓬勃发展，人文交流日益频密，人民友谊不断加强。中方愿与基方携手推动两国关系迈上新台阶。

中国驻基里巴斯大使周立民致辞。中国驻基里巴斯大使馆供图

特马里代表马茂总统、基里巴斯政府和人民向中国人民致以最诚挚的祝贺。特马里表示，中华人民共和国走过的75年代表着稳健、智慧、经验与成功，这不仅是中国的巨大成就，也通过友好关系深刻影响基里巴斯和全世界。中国用短短几十年实现经济社会巨变，是世界上最成功的国家之一，成为商业、科技、创新和支持和平事业等领域的世界领袖。基里巴斯很荣幸拥有中国这样的发展伙伴、朋友、兄弟。

特马里指出，中国坚持和平共处五项原则，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，打造解决气候变化、粮食危机、绿色发展、减贫脱贫等全球挑战的高效模式与路径，致力于全人类发展的高尚事业。基中复交以来，两国发展战略紧密对接，基人民取得巨大成就。中方在卫生、教育、警务、互联互通等多领域给予基方巨大支持与宝贵帮助。基方将继续坚定支持一个中国原则和联大第2758号决议，并继续在地区、国际层面敦促各国履行2758号决议规定下义务。

基里巴斯警察总署乐队演奏中基两国歌曲。基里巴斯大使馆供图

活动中，基里巴斯警察总署乐队演奏中基国歌，基当地舞蹈团体和歌手、高中生、侨胞子女等轮番登台表演。现场欢歌笑语，气氛热烈。

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