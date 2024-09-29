人民网曼谷9月28日电 （记者简承渊）26日，由中国南方电网公司和老挝国家电力公司联合主办的第九届澜湄国家电力企业高峰会在老挝万象举办，中国、老挝等能源电力主管部门受邀出席。会议以“加强电力互联互通对接 促进区域新能源转型”为主题，共商澜湄区域绿色能源转型发展未来。

会议聚焦澜湄区域2025—2030年绿色能源规划及能源转型发展，与会嘉宾分享了各国的成功经验与最佳实践，交流研讨了大规模新能源并网对电力系统运行带来的挑战及解决路径、区域电力政策及标准对接必要性及可行性等议题，并就提升区域电力互联互通水平、推动新能源开发及优化配置提出了建设性意见和建议。

中国国家能源局副局长任京东指出，澜湄地区不仅是全球能源投资的重点地区，也是全球能源转型的关键区域。作为澜湄地区的重要一员，中国在持续推进自身能源转型的同时，积极做全球能源转型的践行者、推动者、贡献者。坚持共商共建共享，与包括澜湄地区在内的各国共谋全球能源可持续发展。通过加大能源转型投资、深化能源转型合作等，共同应对全球气候变化挑战，将“绿色”打造为“一带一路”能源合作底色，为全球绿色发展注入“中国动力”。中方高度重视澜湄区域内的能源合作，将始终秉持构建人类命运共同体理念，促进能源绿色低碳发展，为推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系贡献中国力量。

老挝能矿部能源政策与规划司司长姗提苏·平帕占表示，随着全球化进程逐步加快，互联互通已成为区域合作的重要目标。老挝具有独特的地理优势，通过与邻国开展电力和交通互联，把老挝从“陆锁国”变“陆联国”。她强调，面对可再生能源利用、电网转型过程中的挑战，需要区域内各国加强合作，共同探索解决方案。姗提苏·平帕占高度认可澜湄国家电力企业峰会机制，希望通过这一机制，推动澜湄各国电力企业加强技术交流、人才培养和项目合作，分享各自的经验与成果，共同促进澜湄地区电力行业的可持续发展。

缅甸电力部输电与系统控制司司长吴杜拉昂博指出，新能源转型是能源格局中的一项关键变革。与邻国的合作在分享最佳实践、整合资源以及制定统一的能源挑战应对方案中至关重要。通过加强区域间电力互联互通，可以促进资源共享、降低能源成本、提高电网的可靠性，更有效地利用可再生能源。通过跨境能源项目的开发，增强能源安全、促进经济一体化与合作。

中国南方电网公司董事、总经理钱朝阳表示，今年是澜湄合作倡议提出10周年。10年来，澜湄合作已成为地区合作的“金色平台”，电力合作更是其中极具活力的重要合作典范。南方电网公司期望继续携手各方，以共建为原则，打造电力跨境合作典范；以共商为前提，打造绿色能源合作典范；以共享为目的，打造互利共赢生态典范。共同将能源电力合作打造成澜湄合作的“金色样板”，有力支撑区域能源电力绿色低碳转型和经济社会高质量发展。

老挝国家电力公司总经理翁萨坤·英勇指出，澜湄国家山水相邻，具备推动电力互联、清洁能源等多边合作的良好基础，在经济增长和能源产业发展方面有巨大潜力。他呼吁各方结合发展实际，强化国家电力规划对接，提高区域电网的安全可靠运行与维护水平，加强澜湄国家电力基础设施资源配置能力。

在峰会的专题讨论环节，湄公学院院长素立言·维奇叻坎与澜湄电力企业代表，就区域绿色能源转型发展路径开展了深入交流研讨。

此外，峰会还发布了《关于澜湄区域共同电力市场建设研究的倡议》。

(责编：曹欣悦、杨牧)