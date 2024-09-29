人民网阿布贾9月27日电 （记者姜宣）27日晚，中国驻尼日利亚使馆举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。中国驻尼日利亚大使于敦海及尼日利亚众议院议长塔杰丁出席并致辞。尼日利亚财政部长艾顿，预算和经济计划部部长巴古杜，新闻与国民宣传部部长伊德里斯，艺术、文化和创意经济部部长汉娜图，工程部长乌马希，旅游部长约翰，塔拉巴州州长阿格布，科吉州州长奥多多等20余位尼政要和部级官员出席。尼各界友好人士、各国驻尼使节及在尼中资机构、企业负责人和侨胞等约600人参加招待会。

于敦海在致辞中回顾了中华人民共和国成立75年来走过的光辉历程并表示，今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化指明了前进方向、提供了根本遵循，中国高质量发展将为包括尼日利亚在内的非洲和世界各国发展带来新机遇。在刚刚落下帷幕的2024年中非合作论坛北京峰会上，中非双方决定将中非整体关系提升为新时代全天候命运共同体，习近平主席宣布实施中非携手推进现代化六大主张和未来3年的十大伙伴行动，为下阶段中非合作制定了行动蓝图。

于敦海在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。人民网记者 姜宣摄

于敦海表示，自1971年建交以来，中尼关系始终友好，高水平务实合作始终走在非洲各国前列。不久前，提努布总统对中国进行上任以来首次国事访问并出席论坛峰会，两国元首会晤取得广泛共识，一致决定将中尼关系提升为全面战略伙伴关系，开启了双边关系的新时期。双方还签署了十多项合作文件，实现了共建“一带一路”倡议高质量合作、中非合作论坛会议成果与提努布总统“重燃希望”和“八大优先领域”施政纲领的更紧密对接。站在新的历史起点上，两个既古老又年轻的国度将满怀朝气奋进在实现现代化的康庄大道上。

塔杰丁热烈祝贺于敦海大使履新，表示尼众议院将全力支持大使工作。塔杰丁表示，中华人民共和国成立以来，发生了翻天覆地的变化，在经济发展、技术创新和社会进步方面取得了伟大成就，充分彰显了中国坚忍不拔的精神和中国领导人远见卓识的领导力。中国是快速发展的大国、全球变革的引领者，在全球化的世界中影响力日益增强。

塔杰丁表示，不断深化的尼中关系是建立在相互尊重和共同愿望基础之上的，尼中两国在贸易、教育、卫生、基础设施等领域务实合作成果丰硕。尤其是中国对尼日利亚铁路、公路等基建项目的宝贵支持。刚刚闭幕的中非合作论坛是尼中合作的“希望灯塔”，提努布总统与习近平主席会晤期间签署的重要合作文件是对加强双边关系的郑重承诺，这些合作文件将为尼日利亚能源生产、技术转让等关键领域的投资铺平道路。尼日利亚国会将制定必要的法律框架以支持两国元首会晤成果的落实。

塔杰丁强调，中国全国人大强有力的立法为中国国家发展提供了支持。中国的成功不仅证明了经济发展的重要性，还证明了有效治理和立法对推动国家进步的重要作用。通过学习中国立法机构的成功经验，尼日利亚可以更好地应对当前面临的挑战。尼日利亚众议院将加强尼中在贸易、技术转让、基础设施建设和文化交流等领域务实合作。尼方将始终致力于加强尼中合作、携手应对共同挑战，实现共同发展。衷心祝贺中华人民共和国成立75周年，祝愿中国在新的发展征程上取得更大成功，继续激励世界各国共同迈向繁荣与和平。

尼日利亚众议院议长塔杰丁（左）在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上致辞。人民网记者 姜宣摄

专程来尼的中国河南少林武术和豫剧演出团奉献了精彩纷呈的少林表演和《风雪配》《花木兰》选段等传统戏曲演出，赢得现场嘉宾交口称赞，喝彩之声经久不息。现场并设置“天涯共此时”活动展区，包括传统烙画、传统泥塑等非遗文化展演区和中华传统美食区，展示了清明上河图大型刺绣，嘉宾们纷纷驻足欣赏、赞美不已。招待会现场张灯结彩、嘉宾云集，中尼各界人士共叙友情、共赏表演、共享美食，现场洋溢着热烈的节日喜庆气氛。

中国河南少林武术团体表演中国功夫，赢得现场嘉宾交口称赞。人民网记者 姜宣摄

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