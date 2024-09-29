人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第二十一届东博会闭幕 投资合作结出新硕果

2024年09月29日10:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网南宁9月28日电 （记者赵益普）第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会28日在广西南宁闭幕。

本届东博会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，展览面积近20万平方米，共3300家企业参展，设南宁主展区和桂林旅游展区。其中，南宁主展区东盟企业740家，占参展企业总数的36.9%，东盟国家展览规模在国内所有国际展会中继续保持为最高。

中国—东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖在闭幕新闻发布会上介绍，本届东博会签署了一批新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”产品出口、特色农产品和重要矿产进口、大宗商品交易等贸易大单或协议。集中签约项目109个，其中投资5亿元人民币以上项目93个，制造业项目占69%，主要涉及化工新材料、新能源及储能、有色金属、机械装备等重点产业和低碳高分子材料、高端半导体化学材料等新兴产业。

据了解，第二十二届东博会将于2025年9月举行，主题国将由缅甸担任，桂林市将担任第二十二届东博会中国“魅力之城”。

参观者在东博会越南展区同工作人员咨询交谈。人民网记者 赵益普摄

参观者在东博会越南展区同工作人员咨询交谈。人民网记者 赵益普摄

第二十一届东博会展馆外，参观者步行离场。人民网记者赵益普摄

第二十一届东博会展馆外，参观者步行离场。人民网记者 赵益普摄

东博会场馆——南宁国际会展中心的外景之一。人民网记者赵益普摄

东博会场馆——南宁国际会展中心的外景之一。人民网记者 赵益普摄

东博会马来西亚展区，工作人员在向参观者推荐马来西亚特色白咖啡。人民网记者赵益普摄

东博会马来西亚展区，工作人员在向参观者推荐马来西亚特色白咖啡。人民网记者 赵益普摄

东博会现场，马来西亚展商在同中方工作人员交谈。人民网记者 赵益普摄

东博会现场，马来西亚展商在同中方工作人员交谈。人民网记者 赵益普摄

在东博会泰国展区，参观者在向泰方工作人员了解泰国水果情况。人民网记者赵益普摄

在东博会泰国展区，参观者在向泰方工作人员了解泰国水果情况。人民网记者 赵益普摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部