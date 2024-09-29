人民网南宁9月28日电 （记者赵益普）第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会28日在广西南宁闭幕。

本届东博会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，展览面积近20万平方米，共3300家企业参展，设南宁主展区和桂林旅游展区。其中，南宁主展区东盟企业740家，占参展企业总数的36.9%，东盟国家展览规模在国内所有国际展会中继续保持为最高。

中国—东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖在闭幕新闻发布会上介绍，本届东博会签署了一批新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”产品出口、特色农产品和重要矿产进口、大宗商品交易等贸易大单或协议。集中签约项目109个，其中投资5亿元人民币以上项目93个，制造业项目占69%，主要涉及化工新材料、新能源及储能、有色金属、机械装备等重点产业和低碳高分子材料、高端半导体化学材料等新兴产业。

据了解，第二十二届东博会将于2025年9月举行，主题国将由缅甸担任，桂林市将担任第二十二届东博会中国“魅力之城”。

参观者在东博会越南展区同工作人员咨询交谈。人民网记者 赵益普摄

第二十一届东博会展馆外，参观者步行离场。人民网记者 赵益普摄

东博会场馆——南宁国际会展中心的外景之一。人民网记者 赵益普摄

东博会马来西亚展区，工作人员在向参观者推荐马来西亚特色白咖啡。人民网记者 赵益普摄

东博会现场，马来西亚展商在同中方工作人员交谈。人民网记者 赵益普摄

在东博会泰国展区，参观者在向泰方工作人员了解泰国水果情况。人民网记者 赵益普摄

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