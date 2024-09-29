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“日出东方——中国软实力与全球品牌的崛起”论坛在伦敦举行

2024年09月29日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月27日电 （记者许立群、邢雪）9月26日，由总部位于伦敦的国际知名品牌价值评估机构“品牌金融”（Brand Finance）主办的“日出东方——中国软实力与全球品牌的崛起”论坛在伦敦木土工程师协会总部举行。

中国驻伦敦旅游办事处主任张力、中国贸促会驻英国代表处首席代表张慧娟、英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里、皇家加拿大银行（欧洲）主席大卫·巴克利、华威大学商学院教授王青以及部分在英中资企业代表等出席了活动。本次论坛聚焦中国服装与零售行业、汽车行业、酒类和食品行业三个部分，为中国品牌的国际化发展提供了数据分析和行业见解。与会嘉宾一致认为，论坛不仅为中英两国企业提供了深入交流的平台，还为中国企业提供了诸多成功案例与经验，为提升中国品牌的国际影响力作出了重要贡献。

“品牌金融”董事长兼CEO大卫·海格在致辞中重点介绍了中国品牌在国际舞台上的崛起，高度评价了中国品牌的发展潜力。借助“一带一路”倡议的提出和“中国品牌日”的设立，中国品牌在国内外的知名度持续提升，推动了“从中国产品向中国品牌转变”的战略。“品牌金融”期待与更多中国品牌合作，助力其在全球舞台上不断成长。

据悉，今年早些时候，总部位于伦敦的国际知名品牌价值评估机构“品牌金融”近日发布的《2024年度全球软实力指数报告》显示，中国的国家软实力指数显著增长，超过了日本和德国，首次位居软实力指数排名第三位，上升幅度超过其他所有国家。国家品牌价值的评估中，中国位列全球第二。报告还显示，中国已经成为世界最主要的商品供应者，在电动汽车、电池、太阳能电池板、风力涡轮机等领域拥有强大的产能。“品牌金融”已连续5年追踪全球多国的软实力表现，今年的报告基于对超过17万名受访者的调研，首次对联合国所有193个会员国进行了排名。

(责编：于洋、杨牧)

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