人民网汉堡9月28日电 （记者刘仲华）9月27日，为期四天的汉堡国际风能展在德国汉堡落下帷幕。作为全球风能行业的重要展示平台，本届展会的主题是携手推动能源转型。来自42个国家的1600余家参展企业全面展示风能行业的最新动态、趋势及其面临的挑战。中国多家在全球风能行业排名前列的企业参展，参展面积仅次于东道主德国。从整机到零部件，再到解决方案供应商，全链条展示了中国企业在绿色能源领域的创新技术与成果。

据全球风能理事会数据显示，2023年风电整机制造商的出货量创下120.7吉瓦的历史新高，其中中国风电整机商2023年贡献的装机容量为81.6吉瓦，全球排名前十的风电供应商中有六家是中国整机企业。

此次汉堡风能展期间，中国中车带来了风电机组、风电部件产业链供应、风光氢储一体化三大解决方案。“中国中车是全球碳达峰、碳中和的坚定践行者，也是中国最早从事风电装备制造且风电产业链最全的企业之一，正在积极构建轨道交通装备和清洁能源装备‘双赛道 双集群’的产业发展格局。”中国中车副总裁余卫平对记者表示，此次是中车风电全产业链在海外的一次整体亮相，为全球可再生能源供应链稳定发展和全球能源转型发展贡献“中车方案”。

外国客商在中国企业展台前参观咨询。人民网记者 刘仲华摄

在三一重能展台的体验区，很多观众通过VR沉浸式参观三一重能郴州主机工厂的生产制造流程。据工作人员介绍，本次汉堡展三一重能带来了16兆瓦风机机舱透视模型，展示了公司在超大型陆上风机领域的技术优势。

外国观众在通过VR参观中国风电企业智慧工厂。人民网记者 刘仲华摄

明阳智能展台前人头攒动，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”微缩模型备受关注。该平台以双风机设计，实现了漂浮式风电研制的多项全球首创，在风机形态、材料运用等方面实现了多项突破。“明阳天成号”已正式完成海上安装，调试完成后预计将于10月底实现并网发电。该平台正式投运后，平均每年可发电约5400万度，能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。

展会期间，东方电气的现场工作人员先后会见了来自全球数十个国家的客户，其中既有行业巨头，也有新兴企业。据东方风电欧洲区负责人康健介绍，东方风机2014年就进入欧洲市场，其供货的瑞典布莱肯风场是欧盟NER300计划支持的样板风场。此次亮相风能展的东方18兆瓦海上旗舰机型和东方8-10兆瓦的陆上旗舰机型成为众多国际客户关注的焦点。

参展的运达股份是中国较早从事风电行业的企业，其公司董事长高玲在展会上表示，公司积极布局海外市场，将中国风电技术和制造优势不断推向世界。“正是通过开展公平有序的市场竞争，中国才得以建立起具有全球竞争力的风电产业体系，从而推动风电度电成本的不断下降，使风电成为便宜的清洁能源。”

中国农机工业协会风能装备分会常务副会长祁和生表示，中国风电产业已从跟跑到领跑，发展成为全球最完整的供应链体系，在全球风电产业链中地位重要。“当前，中国风电制造企业国际化竞争能力与日俱增，目前已出口到全球49个国家和地区，累计出口机组近12吉瓦。中国风电产业链为全球风电产业的稳健发展提供了重要支撑。”

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