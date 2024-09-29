人民网莫斯科9月28日电 （记者肖新新）9月27日，中国驻俄罗斯大使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中俄建交75周年招待会。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫出席并致辞。多位俄罗斯官员，俄主要政党、大型企业、主流媒体、高校智库、文化机构、民间团体代表以及90多个国家和国际组织驻俄使节等各界人士，在俄华人华侨、留学生、中资机构和企业代表等1800余人出席。

中国驻俄罗斯大使张汉晖发表致辞。 中国驻俄罗斯大使馆供图

张汉晖在致辞中指出，75年是新中国一部波澜壮阔的奋斗史。今年7月，中国共产党二十届三中全会胜利召开，擘画了以进一步全面深化改革推进中国式现代化的新蓝图。中国未来的发展不仅将惠及自身，也会为世界提供更多合作机会和新的发展机遇。进入新时代以来，在习近平主席和普京总统的亲自擘画和战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系进入历史最好时期。中俄关系经受住时代考验，取得今天的成绩来之不易，战略互信、邻里友好，优势互补、互利共赢，世代友好、相知相亲，立天下正位、行大国使命等宝贵经验值得总结、传承和发扬。中国驻俄罗斯大使馆愿与两国各界人士一起坚守建交初心，以落实两国元首重要共识的实际行动绘就造福两国人民的美好画卷。

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫发表致辞。 中国驻俄罗斯大使馆供图

俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫表示，中国已经全面建成小康社会，正向着建设社会主义现代化强国的目标迈进。中国取得伟大成就的秘诀在于把人民的利益放在首位，这离不开中国共产党和中国国家主席习近平的正确领导，离不开全体中国人民的不懈努力。俄中关系经受住了各种考验，当前正处于历史最高水平。俄中新型伙伴关系为世界上其他国家树立了独立自主外交和友好互利合作的典范。

招待会现场。 中国驻俄罗斯大使馆供图

招待会现场气氛热烈、隆重喜庆。正在莫斯科巡演的内蒙古艺术团现场表演了《万马奔腾》《莫斯科郊外的晚上》《我和我的祖国》等精彩节目。与会嘉宾祝贺中华人民共和国成立75周年和中俄建交75周年，盛赞新中国成立75年来取得的卓越成就，充分肯定中国为维护和促进世界和平、稳定与发展所作重大贡献，期待中俄关系不断迈上新台阶。

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