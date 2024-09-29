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欧亚大学孔子学院与中建六局项目部开展校企共建活动

2024年09月29日09:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳9月28日电 （记者李强）9月28日，为庆祝中华人民共和国成立75周年，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院与中建六局交通建设公司阿斯塔纳轻轨项目部组织开展“建证力量·心动力联盟”校企共建活动。

哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院师生代表一行参观了伊希姆河桥施工现场，项目生产经理哈斯叶提详细介绍了阿斯塔纳轻轨伊希姆河刚拱桥、预制梁架设、现浇梁和轻轨车站的施工工艺。

在校企共建活动中，项目建设者与孔子学院老师向当地学生展示书法、剪纸等中国传统艺术，并共同制作了中华人民共和国国旗图案的灯笼，用毛笔写下祝福语。4名学生还通过创意海报和手绘漫画的形式向项目部赠送了安全提示图，希望轻轨建设者们安全顺利完成履约任务。

展示毛笔书法。中建六局供图

展示毛笔书法。中建六局供图

学生代表体验做灯笼。中建六局供图

学生代表体验做灯笼。中建六局供图

活动最后，项目建设者邀请孔子学院学生们体验包饺子，并详细讲解了和面、调馅、擀皮以及包饺子的技巧。学生们分组实践，亲自动手制作饺子。孔子学院学生吉利娜思兴奋地说：“这是我第一次参与包饺子，素三鲜很好吃，希望以后还能参加共建活动。” 

哈萨克斯坦学生体验包饺子。中建六局供图

哈萨克斯坦学生体验包饺子。中建六局供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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