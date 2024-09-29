人民网河内9月28日电 （记者杨晔）9月26日，中国驻越南使馆举行2024年度中国大使助学金颁发仪式。中国驻越南大使何炜、越南友联、越中友协负责人、河内市、太原省、广宁省、谅山省和北江省等地获资助师生代表逾100人出席。

何炜在致辞中对获奖学生表示祝贺，表示中越两国素有爱老慈幼、扶贫济困传统，中国驻越南使馆设立大使助学金旨在弘扬两国守望相助精神，帮助家境贫寒的越南优秀学子完成学业，强调开创两国关系美好未来需要接续奋进，双方年轻一代责无旁贷，勉励获奖学生刻苦学习、茁壮成长，成为越南国家建设事业栋梁之材、发展中越友好事业的中坚力量。

何炜对获奖学生表示祝贺。人民网记者 杨晔摄

越中友好协会副主席阮荣光发言，感谢中国驻越南大使馆长期以来对越南特别是北部边境地区基础教育事业的关心支持，表示越中友协将认真落实高层共识，发挥民间外交独特作用，一如既往推动中越友好事业发展。

获奖学校学生代表发言表示，一定珍惜荣誉、积极向上，努力成为越南社会主义事业建设者、中越传统友谊促进者，为两国关系蓬勃发展贡献力量。

何炜与获奖学生和教师代表合影。人民网记者 杨晔摄

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