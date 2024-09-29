人民网巴黎9月28日电 （记者于超凡）当地时间9月27日，“新时代中法可持续发展合作与展望”论坛在法国巴黎举行。法国前交通部长让·巴蒂斯特·杰巴里、中国驻法国大使馆教育处公使衔参赞周家贵、同济大学副校长石振明等出席，中法教育界、企业界近100位专家学者参会。与会专家学者围绕国际教育合作和产教融合在人工智能时代面临的挑战和机遇等话题展开深入探讨。

周家贵在致辞中鼓励两国教育界以中法建交60年为新的起点，深入落实今年5月习近平主席访法期间提出的推动未来3年法国来华留学生突破1万人、欧洲青少年来华交流规模翻一番的重要倡议，用好首届“中法教育发展论坛”达成的共识成果，深化多领域跨学科务实合作，推进产学研深度融合，助推可持续发展，携手为中法关系下一个更辉煌的甲子做出新贡献。

让·巴蒂斯特·杰巴里就中欧在电动汽车市场的发展和实践发表了主旨演讲，认为中欧互相需要，期待中欧双方“在确保政治稳定、市场发展以及维持经济与政治关系的同时，能够在日益碎片化的世界中保持繁荣、友谊和全球稳定”。

法国前交通部长让·巴蒂斯特·杰巴里发布主旨演讲。主办方供图

石振明表示，同济大学是中国对法合作交流起步最早的综合性高校之一，对法合作30年来，已与60余所法国高校建立了合作关系，积淀了深厚合作基础。他期待未来进一步密切与中法教育界和企业界在人才培养、科研创新等方面的合作，为中法高等教育合作与文化交流注入新动能。

此次论坛由同济大学主办、同济大学经济与管理学院和同济大学法国校友会承办，是该校庆祝中法建交60周年系列活动之一。期间，先后举办“中法商学院院长高端论坛——AI时代的商科教育创新与变革”“从数字化到智能化，面向未来的挑战”“践行绿色转型，共享可持续发展新机遇”等三场分论坛。中欧国际工商学院教授丁远等教育界嘉宾，以及米其林、圣戈班持续发展、华为、上汽、京东等企业代表参与研讨。

“新时代中法可持续发展合作与展望”论坛现场。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)