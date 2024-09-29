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中国驻迪拜总领馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中秋招待会

2024年09月29日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜9月27日电 （记者管克江、任皓宇）9月26日，中国驻迪拜总领馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中秋招待会。中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞，阿联酋政府代表、迪拜外办副主任拉希德及领区各酋长国王室成员、政府官员、各国驻迪拜使节和领区中资机构、侨胞及留学生代表等400余人出席。

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊致辞。人民网记者 任皓宇摄

欧渤芊表示，75年来，在中国共产党的坚强领导下，中国经济实现跨越式发展，是世界经济增长的最大引擎。同时，中国坚持走和平发展道路，维护世界和平、促进共同发展、加强全球治理。今年是中阿建交40周年，在两国领导人战略引领下，中阿在经贸、人文、教育等各领域互动密切、亮点纷呈。希望旅阿侨胞继续推动中阿合作，愿两国繁荣昌盛、人民幸福安康、友谊历久弥新。

中国青少年歌舞表演。人民网记者任皓宇摄

中国青少年歌舞表演。人民网记者 任皓宇摄

中国青少年乐器表演。人民网记者任皓宇摄

中国青少年乐器表演。人民网记者 任皓宇摄

中国传统文化展示。人民网记者任皓宇摄

中国传统文化展示。人民网记者 任皓宇摄

中国传统文化展示。人民网记者任皓宇摄

中国传统文化展示。人民网记者 任皓宇摄

招待会现场。人民网记者任皓宇摄

招待会现场。人民网记者 任皓宇摄

招待会期间，来宾还观看了领区中国青少年的歌舞和乐器表演，以及中国非遗传统文化展示。

(责编：于洋、杨牧)

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