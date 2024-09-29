人民网华沙9月28日电 （记者禹丽敏）9月26日，中国驻匈牙利使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年暨中匈建交75周年招待会，中国驻匈牙利大使龚韬出席并致辞。匈牙利国会主席格维尔、国会副主席莱夏克、外长代表久尔莫蒂国务秘书、国防副参谋长高雅利中将等匈政府、国会、政党、军警高层及匈各界友好人士，驻匈使节及在匈中资机构、华侨华人和留学生代表逾600人出席。

招待会现场。中国驻匈牙利大使馆供图

龚韬回顾中华人民共和国成立75周年取得的辉煌成就，指出在中国共产党的坚强领导下，中国人民开辟中国特色社会主义新天地，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。新征程上，我们将以党的二十届三中全会精神为指引，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，推进中国式现代化，为世界各国创造更多发展机遇。

龚韬表示，中匈建交75年以来初心不改，两国政治互信不断深化，各领域合作成果丰硕，国际协作更加紧密。站在新起点上，双方将继续加强发展战略对接，深化各领域务实合作，促进人文交流，在国际事务中密切协同配合，携手推动构建人类命运共同体。

龚韬向在匈广大同胞致以节日问候与衷心感谢，肯定大家为双边关系发展做出的重要贡献，表示使馆将秉持“外交为民”理念，提供更好服务。

招待会现场。中国驻匈牙利大使馆供图

匈牙利国会主席格维尔代表匈方致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，表示匈中始终坚持相互尊重、互利共赢，两国人民相知相亲，双边关系75年来取得长足发展。匈方积极参与共建“一带一路”合作，愿继续发挥好东西方互联互通的纽带作用，推进双边关系迈上新台阶。欧洲应学习中方政治智慧以更好应对国际形势变化。匈方愿同中方携手，共同促进全球和平发展。

招待会现场。中国驻匈牙利大使馆供图

招待会现场气氛热烈友好。使馆利用国产AI同传技术进行致辞翻译，现场设置中国在匈投资企业产品展台，并提供国产新能源汽车现场体验，与会宾客对中国科技创新赞叹不已。匈华侨艺术团体、留学生和华侨代表献上少儿舞蹈、古筝合奏、匈中歌曲演唱等精彩节目，引得满堂喝彩。布达佩斯中国文化中心在现场设置“非遗展示体验区”和“中匈链影图片展”等，展示中国优秀文化的创新发展。

各界嘉宾畅叙友谊，共话合作，衷心祝贺中华人民共和国成立75周年和中匈建交75周年，盛赞中国式现代化和中匈关系发展成就，高度评价中国为促进世界和平发展做出的重要贡献，祝中匈友谊万古长青。

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