人民网华沙9月28日电 （记者禹丽敏）近日，中国驻波兰大使馆举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立75周年暨中波建交75周年。波兰外交部国务秘书舍伊纳、副众议长博萨克、参议院外事委员会主席谢蒂纳、参议院波中议员小组主席柴莱伊、卢布林省省长斯塔维亚尔斯基、波兰奥委会主席皮耶谢维茨、前副总理兼财政部长科沃德科、前副总理兼经济部长皮耶霍钦斯基等波兰政要，各界友人、各国驻波使节及在波中资机构、华侨华人和留学生代表等近700人出席。

中国驻波兰大使孙霖江致辞。人民网记者 禹丽敏摄

中国驻波兰大使孙霖江在致辞中表示，75年来，亿万中国人民在中国共产党的领导下砥砺奋斗，成功走出一条中国特色社会主义道路。中国经济发展取得举世瞩目成就，国际影响持续提升。中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的蓝图，释放了进一步深化高水平对外开放的信号，也预示着中波关系向纵深发展的美好前景。

孙霖江指出，中波交往源远流长，波兰是第一批承认并同新中国建交的国家之一。近年来，两国高层交往密切，合作成果丰硕，人文交流活跃。双方要按照两国元首指明的方向，以建交75周年为契机，以高质量共建“一带一路”为平台，深化各领域合作，打造两国全面战略伙伴关系更加辉煌的未来。

波兰外交部国务秘书舍伊纳代表波方致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，赞赏中国经济社会发展成就及对世界和平稳定发挥的重要作用。波方对建交75年来两国关系发展与合作深感自豪，愿以两国元首外交为指引，继续深化各领域合作，推动双边关系持续向前发展。

来宾们高度评价中国式现代化发展成就和对外开放政策，表示愿继续加强波中各层级交流，深化互利合作，保障中欧班列顺畅运行，为推动波中关系健康稳定发展作出贡献。

波兰马佐夫舍歌舞团作为新中国成立后首个到访中国的大型外国文艺团体，倾情演绎多首脍炙人口的中波两国歌曲，精彩演出博得满堂喝彩。华侨华人艺术团和留学生合唱团分别演奏了中国传统民乐，演唱了《歌唱祖国》等中国歌曲，引发热烈掌声和赞叹。

波兰马佐夫舍歌舞团现场演出。人民网记者 禹丽敏摄

使馆举办的中波建交75周年主题图片展、中国科技成就模型展以及中国发展成就宣传片等吸引宾客频频驻足和“点赞”。

招待会现场。中国驻波兰大使馆供图

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