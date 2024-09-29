人民网华沙9月28日电 （记者禹丽敏）9月27日，中国驻保加利亚大使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年暨中保建交75周年招待会。中国驻保加利亚大使戴庆利、保加利亚副总统约托娃出席并致辞，保加利亚国民议会副议长加内夫、斯托伊内夫，保加利亚外交部、交通和通信部、创新增长部、教科部等官员，欧洲议会议员、驻保使节，各界友人和在保同胞等约500人出席。

戴庆利全面回顾中华人民共和国成立75年来的光辉历程，宣介中共二十届三中全会精神，表示中国扩大高水平对外开放和推进高质量发展将为全球经济发展注入更多活力。中方愿同保方深化中保战略伙伴关系，让“友谊之花”结出更多“共赢之果”。

约托娃高度评价保中关系及各领域合作积极进展，表示保加利亚是首批加入共建“一带一路”倡议的国家之一，愿成为联通欧亚的桥梁和深化中东欧国家同中国关系的纽带。希望保中加强战略对接，增进经贸往来，密切人文交流，在共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作框架下开展更密切合作，取得更多务实成果。

招待会现场并播放了体现中华人民共和国成立75年来辉煌成就的视频，以及中保建交75周年专题集锦片。来宾们共同欣赏中国留学生四重唱《我和我的祖国》、中保艺术家联合创作的建交75周年主题歌曲《丝路和声》，中国民乐演奏、保民族舞、中保传统服装秀等节目，相互亲切交谈，现场气氛友好热烈。

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