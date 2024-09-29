人民网里约热内卢9月26日电 （记者陈海琪）当地时间9月26日，里约天主教大学孔院举办全球孔院成立20周年暨河北大学里约孔院成立13周年庆祝活动。中国驻里约总领馆副总领事王海涛、里约天主教大学校长安德森·佩德罗索、中国军事文化代表团、驻里约中资企业和新闻媒体等近百人在现场参加活动。

王海涛在致辞中表示，里约孔院成立13年来，将中文课程成功融入巴西教育体系，并扩展到社区、企业和政府，构建了多层次、全方位的中文教育与文化推广网络。同时，通过丰富的文化活动，向巴西人民展示了中华文化的深厚底蕴与多样魅力，加深了两国的文化认同与学术交流。

中国驻里约总领馆副总领事王海涛在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

安德森·佩德罗索介绍了里约孔院的工作成果，强调了文化互通、互相尊重的重要性，并通过引用孔子名言“益友有三：友直、友谅、友多闻”，强调了孔子学院在中巴交流中的重要作用。

里约天主教大学校长安德森·佩德罗索在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

庆祝活动还穿插了文艺表演、颁奖合影、文化讲座、书法交流、经济对话和美食体验等环节，吸引了众多在校师生和嘉宾们积极参加。

孔子学院教师在活动现场弹奏琵琶。人民网记者 陈海琪摄

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