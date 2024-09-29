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第四届中印尼文化与翻译出版论坛在雅加达举办

2024年09月29日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达9月27日电 （记者李培松）9月26日下午，由中国科技资料进出口有限责任公司主办，印尼阿拉扎大学孔子学院承办的第四届中印尼文化与翻译出版论坛在印度尼西亚雅加达特别行政区印尼阿拉扎大学举办。

与会嘉宾与阿拉扎大学师生合影。人民网记者 李培松摄

与会嘉宾与阿拉扎大学师生合影。人民网记者 李培松摄

阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼和中国科技资料进出口有限责任公司副总经理李燕致欢迎辞，强调中印尼两国翻译界互动的重要性，以及加强两国文化交流合作的迫切性，表示要加强中印尼两国出版机构之间的了解和沟通，为更好满足印尼读者的阅读需求而不断改进和创新。

穆尼致欢迎词。人民网记者 李培松摄

穆尼致欢迎词。人民网记者 李培松摄

李燕致欢迎词。人民网记者 李培松摄

李燕致欢迎词。人民网记者 李培松摄

在学术交流环节，印尼阿拉扎大学中文系系主任、孔子学院印尼方院长菲力介绍了将印尼民间故事开发为汉语教材的最新进展。印尼华人社团人物传记作家和资深媒体人丁见分析了将中文翻译成印尼文的一些难点，包括成语翻译问题。中国少年儿童新闻出版总社版权经理胡玥与参会者交流并分享了该出版社优秀图书及国际合作项目，探讨了中国与印度尼西亚文化交流合作的新机遇。印度尼西亚大学拉哈德博士则从具体案例入手，剖析了将唐诗翻译成印尼文时意境和原意匹配的问题，重点强调了对唐朝文化与历史背景的关注。

中国高等教育出版社、中国少年儿童新闻出版总社有限公司、北教童趣教育科技(北京)有限公司代表向印尼阿拉扎大学孔子学院赠送书籍、画册。

中印尼文化与翻译出版论坛旨在促进中印尼之间的文化交流与合作，成为中印尼文化沟通与出版合作的桥梁，此前已成功举办三届。来自中印尼两国的文学、翻译和出版领域的多位专家学者出席了本次论坛，近百名印尼高校中文系师生及社会各界人士参加。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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