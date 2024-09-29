人民网南宁9月26日电 （记者庞革平、赵益普）作为第二十一届中国—东盟商务与投资峰会框架下配套经贸活动之一，中国—东盟商务理事会年会暨工商会会长联席会议24日晚在广西南宁举行。东盟10国工商会会长、中国—东盟商协机构代表、中国省（区、市）贸促会负责人、中国—东盟行业领军企业负责人等100余人齐聚一堂，共商进一步推动中国—东盟深化合作，务实推进区域经济发展。

中国贸促会副会长张少刚在致辞中表示，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会走过了“黄金十年”“钻石十年”，开启了“镶钻成冠”的新阶段。工商界是中国—东盟合作高质量发展的积极参与者和务实推动者，为构建更加紧密的中国—东盟命运共同体贡献了重要力量。

广西壮族自治区党委常委、自治区人民政府副主席卢新宁在致辞中表示，广西与东盟国家陆海相连，是中国面向东盟开放合作的前沿和窗口。近年来，广西利用区位优势，抢抓发展机遇，持续拓展对外开放的广度和深度，与东盟国家贸易从水果、粮食、农副产品、矿产等传统领域，逐步拓展到新能源汽车、锂电池、太阳能电池等外贸“新三样”。2004年至2023年，广西与东盟进出口额增长了40倍，东盟连续24年成为广西第一大贸易伙伴。

会议中，东盟10国工商会会长就深化中国—东盟工商界经贸合作依次发言并推介本国重点合作项目，表达了进一步深化区域务实合作的意愿。

本次商务理事会年会暨工商会会长联席会议是中国—东盟商务理事会联席秘书处落户广西后举办的首次商务理事会年会，也是峰会框架下第二次举办工商会会长联席会议。

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