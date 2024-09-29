人民网河内9月28日电 （记者杨晔）9月26日，中国驻岘港总领事馆隆重举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。中国驻岘港总领事董碧幽，岘港市委常委、市人民委员会常务副主席胡奇明，广南省人民委员会副主席陈英俊，承天顺化省人民议会副主席阮氏爱云，越南人民军第五军区副司令许文想等越中部地区党政军群负责人以及各界友好人士、驻岘港领团、中资机构、港澳台同胞、华人华侨、中文志愿者教师和留学生代表等近300人出席。

中国驻岘港总领事董碧幽在招待会上致辞。中国驻岘港总领馆供图

董碧幽在致辞中回顾中华人民共和国成立75年来特别是中共十八大以来取得的伟大成就，强调中国正在坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业。

董碧幽表示，近年来，在中越两党两国最高领导人战略引领下，中国各地方同越南中部各省市合作成果丰硕，中国驻岘港总领事馆将继续推动中国与领区各界加强交流合作，共同造福两国人民。

胡奇明对中华人民共和国成立75周年致以美好祝愿，指出75年来中国共产党领导中国人民取得许多伟大成就，中华民族命运深刻改变，人民生活极大改善，中国的国际地位和作用显著提升。领区各界赞赏中国驻岘港总领事馆发挥的桥梁作用，期待深化与中国各领域交流合作，祝愿中国党和人民取得更大成就。

招待会现场嘉宾云集，气氛友好热烈，现场表演了《彩云追月》《神韵龙鼓》《琵琶赋》等中国特色文艺节目，奏响中越友谊歌曲《越南—中国》，来宾高度评价新时代中国发展成就和光明前景，祝愿中越友谊万古长青。

同日，中国驻岘港总领事馆召开中资机构座谈会、领事协助志愿者工作总结暨表彰会。董碧幽出席并鼓励企业和领事协助志愿者积极投身当地社会公益事业，为中越命运共同体建设贡献力量。

(责编：曹欣悦、杨牧)